Çin'de imalat sektörü aktivitesi yavaşladı

Çin'de fabrika, imalat faaliyetleri Mayıs ayında beklentilerin aksine yavaşlayarak, emlak sektöründe uzun süredir devam eden kriz nedeniyle zaten zor durumda olan ekonomi üzerinde daha fazla baskıya işaret etti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Mayıs ayında Nisan ayındaki 50,4'ten 49,5'e düştü. Analistler, imalat PMI'nın 50,4-50,5 seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyorlardı.

Çin'de fabrika faaliyetleri son üç ayda ilk kez daraldı. İmalat PMI en son Şubat ayında 50'nin altında gerçekleşmişti.

Yavaşlamanın ana nedeni üretimdeki düşüş olurken, yeni siparişler ve ihracat siparişlerindeki zayıflama talepteki durgunluğa işaret etti.

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Pinpoint Asset Management Başkanı ve Baş Ekonomisti Zhiwei Zhang, "Çin ekonomisini yönlendirmek için sadece ihracata bağımlı olamaz. İç talebi canlandırmak için maliye politikasının daha proaktif hale gelmesi gerekiyor. Emlak sektöründeki politika duruşundaki değişiklik doğru yönde atılmış bir adımdır, ancak ekonomi üzerindeki etkisi muhtemelen kademeli olacaktır" dedi.