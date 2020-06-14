Çin’de ikinci dalga endişesi artıyor, 57 yeni vaka kaydedildi

Çin’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 57 yeni vakanın tespit edildiği, söz konusu sayının 13 Nisan’dan bu yana günlük bazda kaydedilen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Çin’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 57 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayının 13 Nisan’dan bu yana günlük bazda kaydedilen en yüksek sayı olduğu belirtildi. Komisyon, vakalardan 38’inin yerel kaynaklı, 19’unun ise yurt dışı kaynaklı olduğu ifade etti. Yerel kaynaklı vakalardan 36’sı başkent Pekin’de tespit edilirken, ilk olarak Wuhan’da görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının başından bu yana kentte günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Virüs tespit edilen kişilerin 27’sinin Pekin’deki Xinfadi pazarında çalıştığı, 9’unun ise doğrudan veya dolaylı olarak pazarla ilişkili olduğu aktarıldı. Yerel kaynaklı diğer 2 vakanın Liaoning eyaletinde görüldüğü, 38 vakanın tamamının Pekin’deki Xinfadi pazarıyla ilişkili olduğu belirtildi.

Yurt dışı kaynaklı 19 vakadan 17’sinin Bangladeş’ten ve Hindistan’dan Guangdong eyaletine gelen iki uçakta tespit edildiği ifade edildi. Söz konusu gelişme üzerine Çin havacılık makamları, Dhaka-Guangzhou uçuşlarını 1 ay süreyle durdurdu.

Çinli uzmanlardan "virüs farklı" iddiası

Öte yandan, Çinli uzmanlar başkent Pekin’de yeni dalga endişesine neden olan korona virüsün Çin’de daha önce yayılan virüsten farklı olduğunu iddia etti. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi epidemiyoloji uzmanlarından Zeng Guang yaptığı açıklamada, Pekin’deki durumun kontrol altına alınamazsa ikinci bir dalgaya yol açabileceğini belirtti. Zeng ayrıca, alınan numuneler üzerinde virüsün gen dizilimine dair yapılan ilk tetkiklerin sonuçlarının virüsün soyunun ülkede yayılan türle benzeşmediğini öne sürdü. Çinli uzman, virüsün kaynağının anlaşılabilmesi için daha fazla test yapılması gerektiğini ifade etti.

Xinfadi pazarından alınan örnekler incelenirken, ithal somon balığı satılan bir tezgahtaki kesme tahtasında korona virüse rastlanmış, somon balığı şüphelerin odağı haline gelmişti. Çin’in başta Şili, Norveç, Faroe Adaları, Avustralya ve Kanada olmak üzere farklı ülkelerden yılda 80 bin ton somon balığı ithal ettiği belirtiliyor.

Çin’de toplam vaka sayısı 83 bin 132’ye yükselirken şu ana kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.