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Aktüel Çin'de iki katlı restoran çökmesi sonucu en az 13 kişi öldü
Aktüel

Çin'de iki katlı restoran çökmesi sonucu en az 13 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-29 14:30:09 -
Çin'de iki katlı restoran çökmesi sonucu en az 13 kişi öldü

PEKİN (AA) - Çin'in Şansi eyaletinde iki katlı bir restoranın çökmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Çin devlet televizyonu CCTV'deki habere göre, başkent Pekin'in 630 kilometre güneybatısındaki Şiangfen kentinde yaşanan olayda, 4'ü ağır yaralı 30 kişi enkaz altından kurtarıldı.

En az 13 kişinin hayatını kaybettiği olayda, yüzlerce görevli enkazda arama ve kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Binanın neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.

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