Çin’de elektrik istasyonlarında büyük artış
Çin’de yeni enerjili otomobiller için inşa edilen şarj istasyonlarının sayısında, 2023 yılının ilk üç aylık döneminde istikrarlı bir artış kaydedildi. Çin Elektrikli Araçlar Dolum Altyapısı Geliştirme Birliği, ocak ila mart ayları arasında 632 bin yeni şarj istasyonunun daha mevcuda katılmış olduğunu ve bu sayının 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 28,6 oranında bir artışa denk düştüğünü açıkladı.
Çin’de, mart ayının sonu itibarıyla 5,84 milyon şarj istasyonu bulunduğu ve bunun da yıl bazında yüzde 87,9 oranında bir artış demek olduğu bildirildi.
Öte yandan yılın ilk üç aylık dönemi süresince yeni enerjili araçların perakende satışı, bir önceki yılın ilk üç ayına kıyasla, yüzde 22,4 oranında bir sıçrama kaydederek toplamda 1,31 milyon birime varılmış oldu.