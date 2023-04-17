Çin’de elektrik istasyonlarında büyük artış

Çin’de, mart ayının sonu itibarıyla 5,84 milyon şarj istasyonu bulunduğu ve bunun da yıl bazında yüzde 87,9 oranında bir artış demek olduğu bildirildi.

Öte yandan yılın ilk üç aylık dönemi süresince yeni enerjili araçların perakende satışı, bir önceki yılın ilk üç ayına kıyasla, yüzde 22,4 oranında bir sıçrama kaydederek toplamda 1,31 milyon birime varılmış oldu.