Çin'de düşen yolcu uçağının ikinci kara kutusu da bulundu

Uçağın düştüğü Vucou şehrinin Tıng ilçesinde oluşturulan arama ve kurtarma komuta merkezinden yapılan açıklamada, uçuş verilerinin kaydedildiği tahmin edilen ikinci kara kutu cihazının bulunduğunu bildirdi.

Kaza mahallinde sürekli yağış nedeniyle kara kutunun 1,5 metre derinliğinde toprağın altından çıkarıldığı kaydedildi.

İkinci kara kutu bulundu

Tropik altı iklime sahip bölgedeki devam eden yağış nedeniyle tepelik ve ormanlık birer bölge olan kaza mahallindeki incelemeler güçlükle yürütülüyor. Ekipler çalışmalarını sürdürebilmek için biriken suyu pompalarla tahliye ediyor.

Uçağın rotası, hızı ve irtifası gibi uçuş verilerinin kayıtlı olduğu tahmin edilen kara kutu, kazanın sebebine ışık tutabilir.

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti.

Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, uçaktaki herkesin öldüğünü doğrulamış, kaza mahallinde ölenler için bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştı.

Düşüşteki gizeme ışık tutabilir

"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağın burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.

Kara kutu incelemesinin, uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması umuluyor.