Çin’de düşen 132 kişi taşıyan uçak orman yangınına neden oldu

Yeni Akit/Ankara

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Acil Durumla Mücadele ve Yönetim İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, China Eastern Airlines’e ait 132 kişi taşıyan (123 yolcu, 9 mürettebat) Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla temas kaybedildi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçağın düştüğünü açıkladı

Kunming’den Guangzhou şehrinde gitmekte olan uçağın Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesinde düştüğü bildiriliyor. Düşen yolcu uçağının dağlık bölgede bir yangına yol açtığı da belirtiliyor.

Arama kurtarma ekipleri olay yerine yaklaşırken, ilk aşamada yolcuların durumunun henüz bilinmediği açıklanmıştı.