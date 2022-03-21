Çin’de düşen 132 kişi taşıyan uçak orman yangınına neden oldu
Çin’de düşen China Eastern Airlines’e ait 132 kişi taşıyan (123 yolcu, 9 mürettebat) Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çin Uluslar arası Radyosu, Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesine düşen uçağın, bölgede orman yangınına neden olduğunu duyurdu.
Yeni Akit/Ankara
Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Acil Durumla Mücadele ve Yönetim İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, China Eastern Airlines’e ait 132 kişi taşıyan (123 yolcu, 9 mürettebat) Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla temas kaybedildi.
Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçağın düştüğünü açıkladı
Kunming’den Guangzhou şehrinde gitmekte olan uçağın Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesinde düştüğü bildiriliyor. Düşen yolcu uçağının dağlık bölgede bir yangına yol açtığı da belirtiliyor.
Arama kurtarma ekipleri olay yerine yaklaşırken, ilk aşamada yolcuların durumunun henüz bilinmediği açıklanmıştı.