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Dünya Çin’de doğum oranı düşüyor, aile küçülüyor
Dünya

Çin’de doğum oranı düşüyor, aile küçülüyor

3. Çin Nüfus ve Kalkınma Forumu 11 Şubat’ta Beijing’de düzenlendi. Ankete göre, mevcut durumda Çin’de nüfus ve ailenin yapısında değişim yaşanıyor. Düşük doğum oranı ve aile küçülme eğilimi dikkat çekici boyutta.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 11:42:00 -
Çin’de doğum oranı düşüyor, aile küçülüyor

2020’de Çin’deki ortalama hane nüfusu büyüklüğü 2010 yılına göre 0,48 kişi azalarak 2,62 kişiye düştü. Aile kavramındaki değişimin getirdiği gecikmeli evlilik, doğum ve bekârlık veya çocuk doğurmama gibi görüşler Çin’in doğurganlık seviyesinin düşmesindeki en önemli faktör haline geldi.

Bunun yanı sıra 1980’lerde 22 yaş olan kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 2020’de 26,3 yaşa yükseldi ve ilk doğum yaşı 27,2’ye ertelendi. Doğurganlık çağındaki kadınların çocuk sahibi olma niyetleri de azalıyor. Doğurganlığın öznesi olan 1990’lı yıllarda ve 2000’li yıllarda doğanların planladıkları ortalama çocuk sayısı 1,54 ve 1,48’dir. Kadınların mevcut çocuk sayısı 2019’da 1,63’ten 2022’de 1,19’a düştü. Yaşam boyu çocuksuz kadınların oranı 2015’te yüzde 6,1’den 2020 yılında yaklaşık yüzde 10’a yükseldi.

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