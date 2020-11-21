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Dünya Çin'de bulunan 5 bacaklı inek görenleri şaşırttı
Dünya

Çin'de bulunan 5 bacaklı inek görenleri şaşırttı

Çin'deki bir çiftlikte yetiştirilen 8 aylık ve fazladan bir bacakla doğan inek görenleri hayrete düşürüyor. Sırtında 5. bacağı olan ineğin nadir görülen 'polimeli' hastalığından muzdarip olduğu düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:23:00 -
Çin'de bulunan 5 bacaklı inek görenleri şaşırttı

Sık sık mutant hayvanların varlığı ile gündeme gelen Çin'de bu defa 5'inci bacağı olan bir inek görenleri şaşırttı. Zhanjian kentinde bir çiftlikte yetiştirilen 8 aylık ineğin sırtında 5'inci bir bacak çıktı.

'Uğursuz' olduğu düşünülüyor

İneğin sahibi Zhao, bazı köylülerin durumu 'uğursuz' olarak değerlendirmesi sonucu ineğin doğumu nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti. Zhao ayrıca, ineğin sahip olduğu 5'inci bacağın inekle birlikte geliştiğini belirtti.

Çok nadir görülen bir hastalık

Doğduğunda 10 kilogram olduğu ifade edilen ineğin şu an yaklaşık 100 kg olduğu belirtildi. İneğin 'polimeli' adı verilen ve fazladan bacak oluşmasına sebep olan çok nadir bir hastalıktan muzdarip olduğu düşünülüyor.

 

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