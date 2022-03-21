Çin'de Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü!
İçinde 133 yolcu olduğu ifade edilen ve China Eastern Havayolu şirketine ait Boeing 737 yolcu uçağının, Çin'in güneyinde düştüğü bildirildi.
İçinde 133 yolcu olduğu ifade edilen ve China Eastern Havayolu şirketine ait Boeing 737 yolcu uçağının, Çin'in güneyinde düştüğü bildirildi.
Çin devlet televizyonu, söz konusu yolcu uçağının Kunming'den Guangzhou'ya gittiğini belirtti.
Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirilirken, kazanın sebebine ve yolcuların akıbetine dair bir bilgi paylaşılmadı.
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