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Dünya Çin’de altın üretim ve tüketim miktarı belli oldu
Dünya

Çin’de altın üretim ve tüketim miktarı belli oldu

China Gold Association (CGA) tarafından yayınlanan verilere göre 2022 yılında ülkenin altın üretimi yüzde 13 artışla 372 bin tona ulaştı. Altın üretimindeki artışa karşın tüketim rakamlarında düşüş var.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 11:27:00 -
Çin’de altın üretim ve tüketim miktarı belli oldu

Altın tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 10.63 düşüşle 1.001.74 ton olarak gerçekleşti. Altın takı tüketimi yüzde 8 düşüşle 654,32 tona gerilerken, 2021 yılına göre külçe altın ve madeni para yatırımı da 17,23 düşerek 258,94 ton seviyelerinde gerçekleşti.

2022 yılında jeopolitik kriz, KOVID-19 salgını, küresel ekonomideki yavaşlama ve yükselen enflasyon gibi faktörlerin etkisiyle altın fiyatları küresel piyasada yüksek seviyelerini korudu. CGA’nın verileri, Şanghay Altın Borsası’nda rafine saf altın olan Au9999’un yıllık ortalama fiyatının yıllık yüzde 4,53 artışla gram başına 390,58 yuan’a ulaştığını gösterdi.

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