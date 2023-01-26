Çin’de altın üretim ve tüketim miktarı belli oldu

Altın tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 10.63 düşüşle 1.001.74 ton olarak gerçekleşti. Altın takı tüketimi yüzde 8 düşüşle 654,32 tona gerilerken, 2021 yılına göre külçe altın ve madeni para yatırımı da 17,23 düşerek 258,94 ton seviyelerinde gerçekleşti.

2022 yılında jeopolitik kriz, KOVID-19 salgını, küresel ekonomideki yavaşlama ve yükselen enflasyon gibi faktörlerin etkisiyle altın fiyatları küresel piyasada yüksek seviyelerini korudu. CGA’nın verileri, Şanghay Altın Borsası’nda rafine saf altın olan Au9999’un yıllık ortalama fiyatının yıllık yüzde 4,53 artışla gram başına 390,58 yuan’a ulaştığını gösterdi.