Çin'de altın denklemi değişiyor! 75 yıldır görülmeyen keşif duyuruldu

Çin yönetimi, Liaoning eyaletinde 1.444 tonluk dev bir altın rezervinin tespit edildiğini bildirdi. 1949’dan bu yana ülkede bulunan en büyük altın yatağı olarak kayıtlara geçen keşif, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin seyrini değiştirecek nitelikte görülüyor. Yetkililer, rezervin ülke ekonomisine uzun vadede ciddi katkı sağlayacağını ifade ederken, uluslararası piyasalarda da dikkatler Çin’in yeni hamlesine çevrildi.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Dadonggou altın madeni yatağının keşfini doğruladı. Yetkililer, sahada yaklaşık 2,586 milyon ton cevher bulunduğunu ve ton başına ortalama 0,56 gram altın içerdiğini açıkladı. Bu miktar toplamda yaklaşık 1.444 tona karşılık geliyor.

Mevcut altın fiyatlarıyla bu keşif 166 milyar euronun üzerinde bir değere sahip. Altının kilogram fiyatı bu yıl rekor seviyelere ulaşarak 115 bin euronun üzerine çıktı.

15 AYDA TAMAMLANAN BÜYÜK KEŞİF

Projeyi, devlete bağlı Liaoning Jeoloji ve Madencilik Grubu yürüttü. Yaklaşık 1000 teknisyen ve işçinin görev aldığı keşif çalışmaları, yalnızca 15 ayda tamamlandı. Bakanlık keşfi "ultra büyük" ancak düşük tenörlü olarak tanımladı ve ilk ekonomik fizibilite değerlendirmesinin olumlu olduğunu belirtti.

KONUMU GİZLİ TUTULUYOR

Yetkililer madenin Doğu Liaoning eyaletinde bulunduğunu doğruladı, ancak kesin konumu açıklamadı. Bu durum, stratejik sebeplerle sınırlı bilgi paylaşımına işaret ediyor.

ALTIN TALEBİ, KÜRESEL BELİRSİZLİKLE ARTIYOR

Keşif, altına yönelik talebin hızla arttığı bir dönemde gerçekleşti. Fiyatlar bu yıl yüzde 50’den fazla yükseldi; zayıf dolar, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının alımları bu artışı destekliyor.

ÇİN'İN ALTIN ÜRETİMİNDE HIZLANMA

Çin, maden arama çalışmalarını hızlandırdı. 2024’te Hunan eyaletinde 1000 tonun üzerinde, Ekim ayında ise Gansu’da 40 tonun üzerinde altın yatakları bulundu. Ülke, 2024 yılında 377,24 ton altın üreterek bir önceki yıla göre yüzde 0,56 artış kaydetti.

Çin’de yurtiçi altın tüketimi 2024’te 985,31 tona ulaştı; külçe ve madeni para talebi yıllık bazda yüzde 24’ten fazla arttı. Analistler, bu eğilimin Çin’de büyüyen orta sınıfın servetini koruma arayışını yansıttığını ve altını giderek daha popüler bir güvenli liman haline getirdiğini belirtiyor. 

