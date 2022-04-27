Çin'de alarm! İlk kez bir insana bulaştı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) yaptığı açıklamada, Henan eyaletindeki Zhumadian şehrinden bir çocuğun, 5 Nisan’da ateş ve diğer semptomlar geliştirdiğini ve durumu kötüleşince 10 Nisan’da hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Kuş gribi insana bulaştı

Çinli yetkililer, önceki gün açıklanan verilere göre, çocuğun vücudunda H3N8 tipi kuş gribi virüsünün enfeksiyonuna rastlandı.

Komisyon, ilk değerlendirmenin, varyantın henüz insanları etkili bir şekilde enfekte etme yeteneğine sahip olmadığını ve büyük ölçekli bir salgın riskinin düşük olduğunu belirlediğini söyledi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yaptığı açıklamada, yakın temasta virüs bulaşmadığını aktardı.