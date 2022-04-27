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Dünya Çin'de alarm! İlk kez bir insana bulaştı
Dünya

Çin'de alarm! İlk kez bir insana bulaştı

Çin'de bir kuş gribi H3N8'in ilk kez bir insana bulaştığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 10:25:00 -
Çin'de alarm! İlk kez bir insana bulaştı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) yaptığı açıklamada, Henan eyaletindeki Zhumadian şehrinden bir çocuğun, 5 Nisan’da ateş ve diğer semptomlar geliştirdiğini ve durumu kötüleşince 10 Nisan’da hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Kuş gribi insana bulaştı

Çinli yetkililer, önceki gün açıklanan verilere göre, çocuğun vücudunda H3N8 tipi kuş gribi virüsünün enfeksiyonuna rastlandı.

Komisyon, ilk değerlendirmenin, varyantın henüz insanları etkili bir şekilde enfekte etme yeteneğine sahip olmadığını ve büyük ölçekli bir salgın riskinin düşük olduğunu belirlediğini söyledi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yaptığı açıklamada, yakın temasta virüs bulaşmadığını aktardı.

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Yorumlar

Mardinli Hoca

Aman dikkat oyuna gelmeyin nasilki covit on dokuz yalandı buda yalandır inanmayın.Ey yetkililer oyuna gelmeyin Gine Türkiye'yi açık cezaevine çevirmeyin inanırsanız bu işin içine çıkamazsınız.Olum Allah'ın emridir eceli gelen gidecek hiç kimse ölümü dünyadan kaldıramaz
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