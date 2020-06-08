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Yaşam

Çin'de akılalmaz olay! Bağırsağından çıkarıldı

Çin'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki bir kişinin rektumunda (bağırsak) balık tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:44:00 -
Çin'de akılalmaz olay! Bağırsağından çıkarıldı

Çin'de film gibi bir olay yaşandı. Ülkenin Guangdong eyaletinde, bir kişi karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kimliği açıklanmayan 30 yaşındaki kişi karın ağrısıyla Zhaoqing Hastanesi'ne gitti.

Çekilen röntgende, adamın rektumunda (bağırsak) bir balığın olduğu görüldü. Hastanede gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla balık, adamın vücudundan çıkarıldı.

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