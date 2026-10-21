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Karadeniz’in lezzeti kalkan tezgaha indi: Kilogramı 1000 liradan satılıyor

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Karadeniz’in lezzeti kalkan tezgaha indi: Kilogramı 1000 liradan satılıyor

Sinop’un Türkeli ilçesinde av sezonuyla birlikte bol miktarda yakalanan kalkan balığı, balıkçı tezgâhlarında yerini aldı.

#1
Foto - Karadeniz’in lezzeti kalkan tezgaha indi: Kilogramı 1000 liradan satılıyor

İlçede küçük boydaki tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçılarının ağlarına bol miktarda kalkan takıldı.

#2
Foto - Karadeniz’in lezzeti kalkan tezgaha indi: Kilogramı 1000 liradan satılıyor

Balık, kilogramı 1000 ila 1250 lira arasında değişen fiyatla satışa sunuldu. Balıkçı Mehmet Tunç, Karadeniz açıklarında avlanan kalkanın tezgahlarda yerini aldığını söyledi.

#3
Foto - Karadeniz’in lezzeti kalkan tezgaha indi: Kilogramı 1000 liradan satılıyor

Balığın yassı ve geniş gövdesiyle diğer balık türlerinden ayrıldığını vurgulayan Tunç, “Kalkan lezzetiyle çok ilgi gören bir balık türü. Maalesef son yıllarda avcılığı bol olmuyor.

#4
Foto - Karadeniz’in lezzeti kalkan tezgaha indi: Kilogramı 1000 liradan satılıyor

Zaman zaman böyle ağlarımıza bol takıldığı zamanlar oluyor. Tabii fiyatı diğer balıklara göre biraz pahalı. Ama yine de vatandaşlarımız ilgi gösteriyor." dedi.

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