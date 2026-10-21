Karadeniz’in lezzeti kalkan tezgaha indi: Kilogramı 1000 liradan satılıyor
Sinop’un Türkeli ilçesinde av sezonuyla birlikte bol miktarda yakalanan kalkan balığı, balıkçı tezgâhlarında yerini aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sinop’un Türkeli ilçesinde av sezonuyla birlikte bol miktarda yakalanan kalkan balığı, balıkçı tezgâhlarında yerini aldı.
İlçede küçük boydaki tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçılarının ağlarına bol miktarda kalkan takıldı.
Balık, kilogramı 1000 ila 1250 lira arasında değişen fiyatla satışa sunuldu. Balıkçı Mehmet Tunç, Karadeniz açıklarında avlanan kalkanın tezgahlarda yerini aldığını söyledi.
Balığın yassı ve geniş gövdesiyle diğer balık türlerinden ayrıldığını vurgulayan Tunç, “Kalkan lezzetiyle çok ilgi gören bir balık türü. Maalesef son yıllarda avcılığı bol olmuyor.
Zaman zaman böyle ağlarımıza bol takıldığı zamanlar oluyor. Tabii fiyatı diğer balıklara göre biraz pahalı. Ama yine de vatandaşlarımız ilgi gösteriyor." dedi.
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