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Ekonomi Alman devinden yeni yatırım hamlesi! Teknoloji devi: Gözü Türk şirketlerinde, imza an meselesi
Ekonomi

Alman devinden yeni yatırım hamlesi! Teknoloji devi: Gözü Türk şirketlerinde, imza an meselesi

18 bin kişiye istihdam sağlayan Alman teknoloji devi Nagarro, Türkiye’ye hızlı girdi. Alman devi byeni bir hamle yapmak üzere: Binlerce kişiye iş imkanı sağlayan Alman teknoloji devi Nagarro, Türk şirketi M.B.İ.S Bilgisayar’ın ana ortağı oluyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 18:03:00 - 2023-03-17 18:07:49
Alman devinden yeni yatırım hamlesi! Teknoloji devi: Gözü Türk şirketlerinde, imza an meselesi

lman teknoloji şirketi Nagarro, Türkiye’ye hızlı girdi. Almanya merkezli bilişim hizmet sağlayıcısı Nagarro SE, Türk şirketi M.B.İ.S’in aha hissedarı oluyor.

İMZA AN MESELESİ

Anlaşma sağlanırsa Alman dev, SAP uygulamaları tasarımı ve bütünleyici yazılım çözümleri konularında faaliyet gösteren M.B.İ.S Bilgisayar ve Otomasyon şirketinin çoğunluk hisselerini almış olacak. Hisseleri Alman Deutsche Börse'nin TecDAX'ında işlem gören Nagarro, özellikle otomotiv, enerji ve telekomünikasyon endüstrileri için dijital ürünler ve BT hizmetleri sunuyor.

Dijital mühendislik şirketi Nagarro, Orta Avrupa ve Kuzey Amerika'da geniş ve uzun süredir devam eden bir uluslararası müşteri tabanına sahip. 18 binden fazla çalışanı olan Alman şirket, Çin’den ABD’ye, Avustralya’dan Polonya’ya 33 ülkede faaliyet gösteriyor. Alman devinin ana hissedar olduğu M.B.İ.S, 2000 yılında kuruldu.

LİSTEDE 128’İNCİ OLDU

SAP’nin Türkiye’deki ilk “Gold Partner”ı olan M.B.I.S, bugüne kadar aralarında madencilik, gıda, otomotiv, makine imalat, metal, ilaç, kimya, sağlık, çimento gibi farklı sektörlerden 350 şirkette 500 proje gerçekleştirdi. habe7'e göre:  İstanbul ve Ankara’daki Ar-Ge laboratuvarlarında kendi yazılım çözümlerini geliştiren şirket, 2019 yılında açıklanan Bilişim 500 listesinde yer aldı. 2018’de 54 milyon liralık ciro ile 140’ıncı olan Türk şirketi, 2019’de 65.5 milyon lirayla 128’inci sıraya çıkmıştı.

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