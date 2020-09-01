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Aktüel Çin'de 10, Hong Kong'da 9, Güney Kore’de 235 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Çin'de 10, Hong Kong'da 9, Güney Kore’de 235 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:50:00 -
Çin'de 10, Hong Kong'da 9, Güney Kore’de 235 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 10, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 9, Güney Kore'de ise 235 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 85 bin 58’e çıktı.

Çin'de iki haftadır yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Ülkede bugünden itibaren ilk ve orta dereceli okullarda tamamında yüz yüze eğitime geçildi. Daha önce öğrencilerin yüzde 75'i aşamalı olarak dersliklere dönmüştü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'de, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 208 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 811'e çıkarken son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı, toplam can kaybı sayısı 89’da kaldı.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 342 kişi iyileşti.

Kentte 30 Temmuz'da tespit edilen 149 yeni vaka, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı olmuştu. Yerel yetkililer, vaka sayısındaki artış üzerine 7,4 milyon nüfuslu kentte yaygın testler yapılmasına karar vermişti.

Yaklaşık yarım milyon vatandaşın gönüllü kaydolduğu kitlesel test uygulaması bugün itibarıyla kentin farklı noktalarındaki 100'den fazla merkezde başladı. Uygulama belirti göstermediği halde taşıyıcı olan kişileri tespit ederek yayılma zincirini kırmayı hedefliyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 13'ü yurt dışı irtibatlı 235 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 20 bin 182'ye yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 15 bin 198 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte virüse bağlı ölüm görülmezken, toplam can kaybı sayısı 324'te kaldı.

Yeni vakaların çoğu Gyeonggi eyaleti ve başkent Seul'de kaydedildi.

Ülkede 14 Ağustos'tan bu yana vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için 9 Eylül'e kadar Seul'de restoranların 21.00-05.00 saatlerinde paket servis haricinde hizmet vermesini yasakladı.

Seul'de spor salonları ve kapalı spor tesisleri de geçici olarak kapatılırken, huzurevlerinde ziyaretçi kabulleri durduruldu.

Hükümet, ülkede vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

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