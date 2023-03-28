Cincile mantarı, faydalarının ardından bu kez çok dikkat çeken detay! Türkiye'de herkes talip! Yakından tanıyalım

Cincile Mantarı: Düşük Kalori Yüksek Protein

Bitkisel besinler arasında sağlığa faydaları ile ön plana çıkan mantarlar, neredeyse et ile eş değer protein içeriği ve bünyesindeki diğer aminoasitler nedeniyle oldukça besleyici bir gıdadır. Yağ ve karbonhidrat içeriği düşük olan mantar, proteinin yanı sıra lif, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir.

Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı çok eskiden beri tıbbi amaçlı kullanılan besin, özellikle eski Çin’de geleneksel ilaçların yapımında sıklıkla kullanılırdı.

Halen ilaç yapımında antibiyotik özelliklerinden faydalanılan mantarlar, yüksek kimyasal içeriklerinden dolayı dikkatli kullanılması gereken besinler arasında yer alır. Yenilebilir mantarlar grubunda yer alan cincile mantarı, sağlığa faydalarının yanı sıra kendine özgü lezzetiyle de sofralarda yerini alır.

Cincile Mantarı Nedir?

Yaklaşık 5-10 santimetre uzunluğunda sap kısmına sahip olan cincile mantarı mavi cincile ya da mor mantar olarak da bilinir. Menekşe renge sahip olan mantarın şapka kısmı, mantar olgunlaştıkça kahverengiye dönüşür.

A, K, D ve B grubu vitaminleri açısından oldukça zengin olan mantar çeşidi kendine has lezzetiyle dikkat çeker.

Bunlara ek olarak bakır, çinko, demir, fosfor, potasyum ve kalsiyum mineralleri açısından da zengin olan cincile mantarı antioksidan bileşenler içerir.

Kendine özgü keskin ve kuvvetli bir aromaya sahip olan mantar çeşidi, sert aromasından dolayı bazı kişiler tarafından tercih edilemeyebilir. Bu nedenle yemeden önce kaynatıp suyunun süzülmesi önerilir.

Lovastatin adlı bir bileşene sahip olan cincile mantarı bu maddenin kolesterolü düşürücü etkisinden dolayı kolesterol düşürücü ilaçların yapımında kullanılır.

Konjuge linoleik asit ve beta glukogan gibi polisakkarit bileşenleri de bünyesinde bulunduran cincile mantarı özellikle meme ve prostat kanserinin önlenmesinde etkili bir rol oynar.

100 gram cincile mantarı yaklaşık olarak 22 kalori içerir.

Oldukça düşük kalorili olmasına rağmen besin değerinin yüksek olması nedeniyle sağlıklı beslenme programlarında önerilen bir besin olan cincile mantarı, kese kâğıdı içerisinde buzdolabında bir hafta süresince tazeliğini koruyabilir.

Cincile Mantarı Özellikleri Nelerdir?

Cincile mantarının şapkası genellikle kahverengi, gri ve eflatun renklere sahiptir.

Yenilebilir mantar çeşitleri arasında yer alan cincile mantarının plakları birbirine bitişiktir ve kenarlarında dalgalanmalar olabilir.

Mantar sapının şapkaya doğru uzanan kısmında beyaz pudramsı yapılar bulunur.

Eti grimsi mavi renge sahip olan besinin, kırılıp koklandığında yanık lastik kokusuna benzer bir koku salması cincile mantarının özellikleri arasındadır.

Pratik bir şekilde ve kolayca temizlenebilen mantar, gövdesinden bükülerek kökünden koparıldıktan sonra bol su içinde bekletilir.

Mantarın sap kısmı şişkin tabanlarından kesilerek yıkanır ve şapka kısmı bir fırça yardımı ile temizlenir.

Temizleme işlemi bittikten sonra taze olarak tüketilmeye hazır hale gelir. Taze tüketiminin yanında kurutularak da kullanılabilir.

Temizlenen cincile mantarları hava sirkülasyonlu fırında kurutulduktan sonra cam kavanozlara alınır. Ağzı sımsıkı kapatılarak hava ve ışık geçirmeyen ortamda saklanabilir. Kurutulmuş mantarlar poşetlere alınarak buzlukta da muhafaza edilebilir.

Mantarlar taze olarak buzdolabında saklanılmak istenirse küçük küçük parçalara bölünür.

Parçalanan mantarlar tuzlu suda haşlanır ve haşlandıktan sonra süzülerek poşetlere alınır.

Poşetlere konulan mantarlar buzdolabında ya da derin dondurucuda bir yıl saklanabilir.

Semt pazarlarında ve yöresel pazarlarda mevsiminde bulunabilen cincile mantarı internet üzerinden mantar yetiştiriciliği yapan firmalardan da satın alınabilir.

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Cincile Mantarı Nerede Yetişir?

Anadolu’nun her bölgesinde yetişebilen cincile mantarı çürükçül bir mantar çeşididir. Özellikle köknar ormanlarında, iğne yaprakların oluşturduğu doğal örtü üzerinde yetişmeyi seven mantar çeşidi çayırlarda, yaprak ve gübre yığınları arasında doğal olarak bulunur.

Birbirine yakın sıralar oluşturan cincile mantarları daireler halinde de yerleşebilir.

Nisan ve mayıs ayları ile haziran ayı başına kadar yetişen cincile mantarı bazı yörelerde ekim ayına kadar bulunabilir.

Küçük boyutlu olduğu için çok iyi kamufle olabilen bu mantar zor bulunur.

Ülkemizde Bolu ve Karaman’da cincile mantarı yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Yenilebilir mantar türü olmasına rağmen bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Karın ağrısı, ishal, şişkinlik, gaz ve baş ağrısı gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmesi önerilir.

Kronik hastalığa sahip olanların, gebe ve emziklilik dönemindeki kadınların cincile mantarı tüketmeden önce mutlaka doktora danışmaları gerekir.

Özellikle çiğ tüketildiğinde zehirleyici etkiye sahip olan cincile mantarının çocuklar tarafından tüketimi kontrol altına alınmalıdır.

Cincile Mantarının Faydaları Nelerdir?

Yüksek antioksidan özelliğe sahip olan cincile mantarı, içeriğinde yer alan selenyum minerali sayesinde kanser hücrelerinin oluşumunu ve oluşan hücrelerin çoğalmasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca selenyum iltihaplanmayı da önleyici etkiye sahiptir.

Yüksek oranda D vitamini içeren mantar çeşidi, hücrelerin fonksiyonlarını düzenler, kemik, eklem ve dişlerin sağlıklı gelişimini sağlar.

Yüksek oranda lif içeren cincile mantarı, kan şekerinin aniden yükselmesini önleyerek insülin salınımını düzenler. Yüksek posa mide boşaltımını yavaşlatarak uzun süre tokluk hissi sağlar ve kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca kolesterolün düşürülmesinde ve tansiyonun düzenlenmesi de cincile mantarı faydaları arasında yer alır.

Cincile mantarı içeriğindeki C vitamini, lif , sodyum ve potasyum sayesinde kan basıncının düzenlenmesini sağlar. Yüksek oranda potasyum ve düşük oranda sodyum içeren mantar kalp hastalıkları riskini minimuma düşürür.

İçeriğindeki antioksidan vitamin ve mineraller sayesinde vücudun bağışıklık sistemini destekleyen cincile mantarı hastalıklara yakalanma riskini minimuma düşürür.

İçeriğindeki chitin ve beta laktik bileşenleri sayesinde iştahın kontrol altına alınmasını sağlayan cincile mantarı kilo kontrolünün sağlanmasında etkin rol oynar.

Yüksek oranda demir içeren mantar çeşidi anemi hastalığının tedavisini destekleyici rol oynar.

Yüksek posa içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlık problemini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Genel vücut sağlığını korumak ve daha iyi hissetmek için mutfağınıza cincile mantarını ekleyebilirsiniz. Cincile mantarı sayesinde bağışıklık sisteminiz eskisine göre daha güçlü olacak!

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Cincile Mantarı Yemeği Nasıl Yapılır?

Kendine özgü sert aroması ile mutfaklara farklı bir lezzet getiren cincile mantarı etli yapısından dolayı çeşitli yemeklerin yapımında yaygın olarak kullanılır. Keskin kokusundan kurtulmak için yemeğe koymadan önce birkaç dakika haşlanması gerekir. Haşlandıktan sonra suyu dökülerek salçalı yemeği ya da tereyağı ile sotesi yapılan cincile mantarı makarna sosları ve salataların içine eklenebilir.

Fırında içine kaşar eklenerek pişirilebilen cincile mantarının mangalda ızgarası da mükemmel bir lezzete sahiptir. Bunlara ek olarak cincile mantarı çorbası ve cincile mantarı böreği de yapılabilir. Bazı yörelerde cincile mantarı ile bazı otlar karıştırılarak gözlemesi yapılır. nefisyemektarifleri'ne göre:

Beğeni ile tüketilen cincile mantarı yemeği için detayları

Malzemeler:

Yarım kilogram cincile mantarı

1 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

1 çorba kaşığı salça

2 adet domates

Baharatlar ve sıvı yağ

Hazırlanışı:

Mantarlar bol su ile yıkanarak temizlenir.

Temizlenen mantarlar geniş bir tencereye koyularak üzerine su eklenir ve birkaç dakika haşlandıktan sonra süzülür.

Süzülen mantarlar bir kenara alınarak bekletilir.

Bir tencere içerisine piyazlık olacak şekilde soğan doğranır ve hafif pembeleşinceye kadar kavrulur.

Daha sonra içine doğranmış biberler eklenir ve birkaç dakika daha kavrulur.

Domateslerin kabukları soyularak küp küp doğranır.

Doğranan domatesler salça ile birlikte tencereye ilave edilerek kavrulur.

Kavurma işleminden sonra baharatlar ve mantarlar da eklenerek karıştırılır ve orta ateşte pişirilir.

Cincile mantarı ile hangi yemekler hazırlanabilir?

Bu mantarın faydalarını almak için gün içinde kendinize omlet yapabilirsiniz.

Omlet içinde yer alan cincile mantarı sayesinde güçlü bir protein kaynağına kavuşabilirsiniz.

Sandviç içinde cincile mantarını kullanabilirsiniz.

Bunun için mantarı büyük büyük dilimleyip sotelemeniz gerekiyor. Sotelenen mantarları sandviç ekmeği arasına dizebilirsiniz.

Tost yemeyi seviyorsanız; cincile mantarını hafif kavurup tost ekmeği arasına yerleştirebilirsiniz.

Enfes makarna soslarında da yer alan cincile mantarı ile doyurucu makarnalar hazırlayabilirsiniz.

Mantarı dilediğiniz gibi doğrayıp sevdiğiniz sebzelerle birleştirebilirsiniz. Elde edilen sosu makarnayla karıştırmanız yeterlidir.

Cincile mantarını ızgarada pişirdiğinizde tadı daha lezzetli gelecektir. Izgaranın kokusuyla adeta ayrı bir yemek haline gelen cincile mantarı, dilerseniz kaşar parçalarıyla buluşabilir.

Sıcacık leziz bir çorba hazırlamak isterseniz bu mantarı kullanabilirsiniz.

Cincile mantarını küp küp doğrayıp çorba tariflerini deneyebilirsiniz.

Dilerseniz sebzeli dilerseniz kremalı çorbalar için enfes bir malzeme olacak!

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