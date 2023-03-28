İftar sonrasında uyku hali, susuzluğa yok eden hurma! Hurmanın çekirdeğini siz hiç denediniz mi? Herkes yaptı

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmanın ve hurma çekirdeğinin faydaları merak konusu oldu. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan hurma çekirdeğinin faydaları herkesi şoke etti. İftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurmanın faydaları saymakla bitmez. Kan şekerini düzenliyor, sindireme iyi geliyor. Çekirdeği de şifa kaynağı... İşte Hurma ve hurma çekirdeğinin faydaları..

İftarda besinlerin hızlıca tüketilmesi kan şekerinin yükselmesine, uyku hali ve ağırlık çökmesine sebep oluyor. İftar sonrası oluşan uyku hali sindirim problemlerinin artmasına neden olurken, bu soruna karşı iftarı hurma ile açılması önerisinde bulunuldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Ebru Nur Bilce, iftarı hurma ile açmanın biranda bastıran uyku haline çözüm olabileceğini ifade ederek, “Ramazanda sahur ile iftar arası uzun süren bir açlık olacağı için iftarda besinleri hızlı tüketmek, karbonhidrat ağırlıklı beslenmek, iftar sonrasında halsizlik, yorgunluk, bir uyku haliyle karşımıza geliyor. Bunu önlemek için kan şekerini daha yavaş yükseltecek bir adet hurmayla orucumuzu açabiliriz. Daha sonra çorbamızla devam edip mümkünse biraz ara verip ana yemeğimizi o şekilde devam edebiliriz. Sonrasında mutlaka fiziksel aktivitemiz olmalı. Yürüyüşle destekleyebilirsiniz” dedi.

“Bir porsiyon meyve yerine günde 2-3 adet hurma”

Hurmanın içerdiği yüksek diyet lifi sayesinde sindirim, kabızlık, şişkinlik gibi problemlere iyi geldiğini ifade eden Bilce, “Hurma içerdiği demir A, B gibi vitamin ve mineraller sayesinde sahurdan iftara kadar olan sürede kaybolan vitamin, mineral dengesini korumaya ve vücudun çabuk toparlanmasına yardımcı olmaktadır. Bir porsiyon meyve yerine günde 2-3 adet hurma tüketebilirsiniz. Sadece iftar değil sahurda da hurma tüketebilirsiniz. Vitamin mineral içeriği yüksek olduğu için uzun süre diyet lifi sayesinde de tok tutacaktır” diye konuştu.

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Halk arasında inanışa göre cüzdanda hurma çekirdeği taşımak bereket anlamına gelmektedir. Çekirdeği taşıyanların yokluk görmeyeceğine inanılır. Peki ya hurma çekirdeğinin ve hurmanın diğer faydaları neler sizler için araştırdık. Sofralarınıza yer açın bu faydalardan sizde yararlanın.

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmanın ve hurma çekirdeğinin faydaları

Hurma çekirdeği, hurma meyvesinin içinde bulunan küçük, sert, kahverengi çekirdeklerdir. Hurma çekirdeğinin birçok faydası vardır ve düzenli tüketimi sağlık açısından önemlidir. İşte hurma çekirdeğinin faydaları:

Bağışıklık sistemine iyi geliyor

Antioksidanlar: Hurma çekirdeği, yüksek düzeyde antioksidanlar içerir.

Kolesterol: Hurma çekirdeği, LDL ("kötü") kolesterolü düşürmeye yardımcı olan yüksek lif içeriği nedeniyle kolesterol seviyelerini düşürmede etkilidir.

SAÇ BEYAZLARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Hurma çekirdeği yağı genç yaşta saç beyazlaması sorunuyla karı karlıya kalanların şifası haline geldi. İçerdiği bakır ve pantotenik vitaminler sayesinde pigment kaybını önlerken saç beyazlamasının önüne geçer.

İleri yaşlarda vücudun daha az melanin üretmesine bağlı olarak başlayan saç dökülmesi hurma çekirdeği yağı ile çözülebilir.

Kanser riskini azaltıyor

Bağışıklık Sistemi: Hurma çekirdeği, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve mineraller içerir. Ayrıca, enfeksiyonlara karşı koruyucu bir etkiye sahip olan polisakkaritler içerir.

Kanser: Hurma çekirdeği, kanser riskini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar içerir.

Hurma çekirdeği tüketmenin birkaç yolu vardır. İlk olarak, hurma çekirdeklerini çiğneyerek veya öğütüp toz haline getirerek tüketebilirsiniz.

HURMA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ NASIL YAPILIR?

Sivilce izi, siyah nokta ya da çatlaklar gibi cilt problemleri yaşayanların vazgeçilmezi olacak hurma çekirdeği maskesi tarifi:

Hurma çekirdeğini ezin,

Bal ile karıştırın,

Cildinize bir fırça ya da nemli bir pamuk yardımıyla sürün,

5 dk beklettikten sonra ılık suyla durulayın

ÇEKİRDEĞİ YUTMANIN BİR ZARARI VAR MI?

Hurma meyvesi çekirdeğindeki vitamin ve minerallerle yiyenlerin hem damak tadına hem sağlığına iyi geliyor. Peki hurma çekirdeği yutulur mu?

Hurma çekirdeği diğer meyve çekirdeklerinden daha sert ve büyük olmasından dolayı yutularak tüketilmesi sağlık sorunlarına neden olabilir. Yutulduğunda boğulma riski vardır. Soluk borusuna kaçma riski nedeniyle hurma çekirdeğinin öğütülerek kullanılması daha sağlıklıdır. Hurma çekirdeğini öğüttükten sonra bal veya yoğurtla tüketebilir, kahve yapabilirsiniz.

Ayrıca, hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz veya herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız, öncelikle doktorunuza danışmanız önemlidir.

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