Sarımsak faydaları: Kullanan hangi dertlerinden kurtuluyor? Sarımsakla sakal çıkarma yöntemlerine şaşıracaksınız

Sarımsak denilince ilk aklımıza gelen ağızda bırakacağı kokusu oluyor. Yalnız güçlü bir antibiyotik olan sarımsağın faydaları çok çok fazla. Hastalıklarla mücadelesi dışında sarımsağın kullanıldığı birçok farklı alan da bulunuyor. Sarımsağı yutmanın faydaları gibi sarımsak yağı, sarımsak şampuanı gibi birde sakala uygulanan kür var. İşte o ilginç kür ve diğer detaylar...

Sakal çıkarma sarımsak ve zeytinyağı kürü sayesinde hayal olmayacak.

Sarımsak & Zeytinyağı

Sakal çıkarma yöntemleri sarımsak ile yapılan karışımlarla etkin ve daha verimli hale getirilebilir. Sakallarınız gür çıkmıyorsa ve dökülme meydana geliyorsa kullananlar sarımsak kürünü denemenizi öneriyorlar. Ezilmiş sarımsak ve zeytinyağından hazırlayacağınız sakal çıkarma kürü sayesinde kısa sürede sakallarınıza gür bir görünüm kazandırmış olacaksınız.

Strese bağlı ya da ilaç kullanımı etkisinden dolayı azalan sakalları, yeniden çıkarmak için haftada 1 defa sarımsaklı ve zeytinyağlı karışımı kullanmalısınız.

Sarımsak, kıl köklerini besleme özelliğine sahip bir besindir. Zeytinyağı da sakalların rahatça uzaması için cildin nem dengesini korur.

Sarımsak sakalda ne kadar kalmalı?

Özellikle daha gür ve sağlıklı bir şekilde saç ve sakalın çıkması noktasında etkili olduğunu söylemek mümkün. Genel olarak ise 3 ya da 4 diş kadar sarımsak edilmek suretiyle, zayıf kalan saç ve sakal bölümlerine uygulamak yeterlidir. Bu konuda yaklaşık olarak 1 saat kadar beklemek gerekir.

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Sarımsak kullanım alanları

Kırıkları onarır. Doğal bir yapıştırıcı olan sarımsağı ezdikten sonra çatlayan camlarınıza sürebilirsiniz.

Diş ağrısını geçirir.

Yüz temizleyici.

Ayaktaki mantarı yok eder.

Kulaktaki enfeksiyonu geçirir.

Parmağınıza batan kıymığı sarımsak sayesinde çıkartabilirsiniz.

Saç Bakımı.

SARIMSAK GİREN EVE DOKTOR GİRMEZ

Bir çok beslenme uzmanı, sarımsak giren eve doktor girmez diyor. Bolca sarımsak tüketmemizde fayda var. Ancak çoğu zaman sarımsak, çabuk bozuluyor ve filizleniyor.

UZUN SÜRE SARIMSAK NASIL SAKLANIR?

Marketten veya pazardan satın aldığınız sarımsakların bozulmaması için aşçıların uyguladığı bazı yöntemler var. Haberciniz'de yer alan bir içerikte; Sarımsakların bozulmasını önleyen yöntemler paylaşıldı. Bu yöntemleri deneyin, sarımsaklar aylarca bozulmadan taze kalacak.

1- ROBOTTAN GEÇİRİN

Sarımsakların kabuklarını soyduktan sonra rendeleyebilir ya da robottan geçirebilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyin karıştırın. Sonra da bir kilitli poşete ya da buzdolabı poşetine koyun. İyice yaydıktan sonra dondurucuya atın. Kullanmak istediğinizde ince bir tabaka haline geldiği için istediğiniz miktarda parçalayarak kullanabilirsiniz.

2-YAĞDA SAKLAMA

Kabuğunu soyduğunuz sarımsağı bir kavanozun içine koyun. Üstüne ayçiçek ya da zeytinyağı ilave edin. İsterseniz zeytinyağı koyduğunuzda kekik ve karabiber de ekleyebilirsiniz. Bu sosu da salatalarınıza koyabilirsiniz.

3- KAPAKLI PLASTİKTE SAKLAMA

Genellikle çilek, hazır salata gibi ürünlerde kullanılan plastik kapların içinde sarımsak saklayabilirsiniz. Kabuğunu soyduğunuz sarımsakları yarım kiloluk kapaklı plastik kaplara koyun. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Ardından kapağını kapatıp buzluğa atın. Uzun süre bu şekilde saklayabilirsiniz.

4- TURŞU YÖNTEMİYLE SAKLAMA

Soyduğunu sarımsakları 1 kiloluk kavanoza koyun. Üstüne 1.25 yeme kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 su bardağı sirke ve kavanozun ağzına kadar su ekleyip kapaklarını kapatın. Bu yöntemle sarımsağı çok uzun süre saklayabilirsiniz.

5-SARIMSAK TOZU YAPARAK SAKLAMA

Sarımsakları ince ince doğrayıp yağlı kağıda yerleştirin. İncecik doğradıktan sonra üst üste gelmeyecek şekilde yağlı kağıda yayın. 4-5 gün güneşte kurutun. Kuruttuktan sonra bir çay kaşığı tuz ekleyip bir robottan geçirin. Un haline gelen sarımsak tozunu bir kavanoza koyun. Bu şekilde çok uzun süre tüketebilirsiniz.

SARIMSAĞIN FAYDALARI NELER?

Sarımsak yutma, vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi yapar. Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eder.



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