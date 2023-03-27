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Ekonomi Merak ediliyordu cevap geldi: Tarım sigortası zorunlu oluyor, yönetimi belirlendi! Dikkat çeken detay
Ekonomi

Merak ediliyordu cevap geldi: Tarım sigortası zorunlu oluyor, yönetimi belirlendi! Dikkat çeken detay

Yeniakit Publisher
2023-03-27 19:07:00 - 2023-03-27 19:15:42
Merak ediliyordu cevap geldi: Tarım sigortası zorunlu oluyor, yönetimi belirlendi! Dikkat çeken detay

Sözleşmeli tarım ürünlerine tarım sigortası zorunluluğu geliyor. Planlanması ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak. Tarımda yeni dönem başlıyor...

 Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), sözleşmeli tarım ürünlerine ve üretim varlıklarına tarım sigortasının zorunlu olacağı bildirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamada, tarım ve orman alanlarında önemli düzenlemeleri kapsayan kanun değişikliği teklifinin yasalaşmasına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Buna göre, tarım sektörüyle ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce Bakanlıktan izin alınacak.

Bakanlık, arz ve talep miktarıyla yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek. Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması da zorunlu olacak.
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