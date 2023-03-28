Ev yapımı boğaz pastili (Kışın olmazsa olmazı) Milyonlarca kişinin gözdesi: Gribin kurtarıcısı kabul edilen...

Boğaz pastili Faydaları

Boğaz pastilin en önemli etkisi boğazı ve solunum yollarının yumuşatmaya destek vermesidir. Yüksek aromasıyla da daha rahat nefes alabilmeyi destekler. Bu etkileriyle de grip, nezle gibi hastalıklarda tercih edilir. Genellikle mevsim geçişlerinde ortaya çıkan nezle ve gribin etkilerinin azaltılması için kullanılır.

Boğaz ağrısı için pastil: Antibiyotikli pastil tarifi...

Ev Yapımı Boğaz Pastili ( Kışın Olmazsa Olmazı ) Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı toz zencefil

Yarım tatlı kaşığı toz tarçın

3-4 adet karanfil

1 yemek kaşığı bal

Ev Yapımı Boğaz Pastili ( Kışın Olmazsa Olmazı ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bal hariç bütün malzemeleri tenceremize alıp ocağımızın en küçük gözünde en düşük ayarda 15-20 dakika boyunca karıştırarak pişirelim.

Köpük köpük olup koyulaşana kadar pişirme süresini ayarlayalım. ( Eğer kıvamı yeterince koyulaşmazsa donmazlar )

Ayrıca tezgahın üzerine bir miktar döküp donup donmadığını kontrol edebilirsiniz.

Bu işlem bittikten sonra içinden karanfilleri çıkarıp 2-3 dakika beklettikten sonra 1 yemek kaşığı balı ekleyip karıştıralım.

Yağlı kağıt üzerine bir çay kaşığı yardımı ile küçük küçük dökelim.

Tamamen donduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpip birbirlerine yapışmalarını engelleyelim.

Kavanoza doldurup buzdolabına koyalım.

Bu şekilde 1 ay kadar tazeliğini koruyacaktır.

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