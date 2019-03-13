'Cinayet' gibi kazaya skandal salıverme! Kardeşi isyan etti

Kırmızı ışık ihlali yaptığı lüks cipiyle yaya yolundaki Süleyman Öztürk'e çarparak ölümüne sebep olduğu belirtilen Iraklı İrfan Jasim Wali Wali, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Duruma tepki gösteren Öztürk'ün kardeşi Batuhan Öztürk, "Biz adalet istiyoruz" dedi.

Kaza, 27 Aralık 2018 tarihinde Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 AIA 787 plakalı lüks cipiyle kırmızı ışık ihlali yapan Iraklı İrfan Jasim Wali Wali, ilk olarak bir okul servisine, sonra ise yaya geçidinden karşıya geçen 30 yaşındaki Süleyman Öztürk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Öztürk, metrelerce havaya savrulurken şoför İrfan Jasim Wali Wali bariyerlere çarparak durabildi. Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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"Zanlı yakınları adliye çıkışı aileye saldırdı"

Olay sonrası polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde Iraklı lüks araç şoförü İrfan Jasim Wali Wali, gözaltına alındı. Sonrasında ise savcıya ifade veren sürücü, mahkeme gününe kadar Metris Cezaevi'ne gönderildi. 2 buçuk 5 ay sonra mahkemede yargılanan ve Türk vatandaşı olmayan İrfan Jasim Wali Wali, hakim kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava sonrası ise iddiaya göre İrfan Jasim Wali Wali'nin aile yakınları kazada hayatını kaybeden Süleyman Öztürk'ün aile yakınlarına saldırdı. Vefat eden Öztürk'ün kardeşi Batuhan Öztürk ise yaşananları anlattı.

"Kazada ağabeyim 15 metre havaya fırlamış"

Ağabeyinin trafik terörüne kurban gittiğini ifade eden Batuhan Öztürk, "Ağabeyim yaya geçidinden karşıdan karşıya geçecekti. Ağabeyime yeşil yanmıştı. Bir servis minibüsü geliyor diğer taraftan, o minibüse de yeşil ışık yanıyor. İçerisinde 15 tane zihinsel engelli çocuk bulunuyor. Bu sırada lüks araba kırmızı ışıkta geçiyor ve kavşakta yavaşlamadan geçiyor. Önce servis minibüsüne çarpıyor, sonrasında ağabeyime çarpıyor. Ağabeyim ilk olarak olay yerinde hayatını kaybediyor. Ambulansa ağabeyimi aldıktan sonra müdahaleyle kalp ritmini almaya başlıyorlar. Beyin kanaması ve iç kanaması gerçekleşiyor. Önce Küçükköy'de bir hastaneye götürülüyor. Oradan da Bağcılar'da bir hastaneye sevk oluyor. Bağcılar'da hastanede de hayatını kaybediyor. Kazada ağabeyim on beş metre havaya fırlamış ve 50 metre sürüklenmiş" diye konuştu.

"Zanlı karakolda hiçbir pişmanlık emaresi göstermiyor"

Ağabeyinin kaza günü iş görüşmesine gittiğini ifade ederek konuşmasını sürdüren Öztürk, "Ağabeyim yaya yolundan karşıya geçiyordu. Kaza sonrası Iraklı sürücüyü karakola götürüyorlar. Karakolda ifade verirken çok rahat tavırlar sergiliyor. Hiçbir şekilde pişmanlık emaresi göstermiyor. Elinde telefon, sanki okey masasında gibi telefonda oyun oynamış. 'Ben mi yaptım sanki, dışarıda avukatlar var, çıkartmak için uğraşanlar var' gibi söylemlerde bulunmuş" şeklinde konuştu.

"Türk vatandaşı olmayan birine tutuksuz yargılama kararı verdiler"

Kaza sonrası olayı takip eden savcıyla görüştüklerini söyleyerek konuşmasını sürdüren Öztürk, "Olay sonrası savcı ile görüştük. Savcı, avukatlarımıza zanlının bilinçli taksirle yargılanacağını söyledi. Mahkeme salonuna gittiğimizde bilinçsiz taksirle yargılanıyordu. Önce bizi vuran konu bu oldu. Sonrasında dava işlerken bilinçli taksirle yargılanmaya başladı. Hakim bu şekilde dosyayı incelemeye devam etti. Mahkemede karşı tarafın avukatının ağzından hiçbir şekilde mantıklı bir cümle çıkmamasına rağmen, 24 senedir Türkiye'de olduğu gerekçesiyle, dışarıya kaçmayacağı gerekçesiyle, Türk vatandaşı olmayan birine tutuksuz yargılama kararı verdi" dedi.

"Mahkeme sonrası zanlının kayınpederi babamın suratına yumruk attı"

Adaletin yerini bulmasını istediklerini belirten Öztürk, "Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Dava sonrası biz içerideydik. Önce zanlıyı çıkartmaları gerekiyorken bizi çıkarttılar. Biz çıkarken bir anda arbede yaşanmaya başladı. 40 kişiler ve bizim üzerimize gelmeye başladılar. Millet birbirine girdi. Zanlının kayınpederi babamın suratına yumruk atmaya başladı. Babamın darp raporu da var. En son kırk kişinin üzerimizde olduğunu gördük" dedi.