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Çınarçık Deresi’ndeki balık ölümlerine muhtardan tepki

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Çınarcık Deresi’nde meydana gelen kirliliğe bağlı balık ölümlerine mahalle muhtarı tepki gösterdi.

13 Ağustos 2019 Salı 19:53
Çınarçık Deresi’ndeki balık ölümlerine muhtardan tepki

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Çınarcık Deresi’nde meydana gelen kirliliğe bağlı balık ölümlerine mahalle muhtarı tepki gösterdi.



Adapazarına bağlı Çınarcık Deresi’nde kirlilik nedeniyle balık ölümleri meydana geldi. Akmeşe’den başlayıp Çark Deresi’ne bağlandığını söyleyen Örentepe Mahalle Muhtarı Faruk Kartal, “Balık ölümleri Kurban Bayramı’ndan sonra gerçekleşmeye başladı. Bu derede 10 yıldır balık ölümleri yaşanıyor, çok mücadele ettim ama kimsenin umurunda değil. Kurumlar ve medya aracılığı ile de mücadele verdim, balık ve su numunesi gönderdim, kirletenleri tespit edip suç üstü yapmamıza rağmen dere kirliliği halen devam ediyor. Dereye yakın besi çiftlikleri var, kanları ve gübreleri dereye akıyor” dedi.



Dere kirliliği ile mücadele ettiği için defalarca tehdit aldığını belirten Muhtar Kartal, “Aldığım tehditler umurumda bile değil, tek isteğim deremizin tekrar eskisi gibi temiz akması, içerisinde canlıların yaşaması” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 19:53
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