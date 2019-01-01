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Çin zulmü had safhada!

Çin'in Müslümanlara yönelik "yok etme" politikasının had safhaya ulaştığı, bölgeden Türklerin ve Müslümanların milli ve dini kimliklerinin tamamen yok edilmeye çalışıldığı yönünde haberler gelmeye devam ediyor.

01 Ocak 2019 Salı 13:44

Çin’in Müslümanlara yönelik soykırım politikası had safhaya ulaştığı yönünde haberler gelmeye devam ediyor. İddiaya göre, Uygur Türkçesi’yle yazılmış tabelaları kapatarak bölgedeki Müslüman Türklerin milli kimliğini unutturmaya çalışan Çin, Huy Müslümanlarına ait bir camiye de baskın düzenledi, cemaatten bazı insanları keyfi bir şekilde tutukladı. Ayrıca toplama kamplarına ait bilgi veren muhabirleri casuslukla suçlayan devlet, bazı Türkistanlıları da sürgün ediyor.

Uygurca tabelaların üstü kapatıldı

Uygur Türklerinin milli kimliklerini yok etmeye çalışan Çin yönetimi, Uygur Türkçesi’ni de her yerden silmeye çalışıyor. Doğu Türkistan Üniversitesi civarındaki trafik tabelalarının üzerinde bulunan Uygurca yazıların üzerinin kapatıldığı öğrenildi. Muhabirlere haber veren Doğu Türkistan Üniversitei öğrencilerinden Mahmud, “Sabahtan akşama kadar, gece yatmadan önce her an izleniyoruz. Kaçmaksa imkansız. İnancımızın, ‘tedavi gerektiren bir virüs olduğu’ söyleniyor.” ifadelerini kullandı.

Huy Müslümanları tutuklandı

Yıllardır Doğu Türkistan Müslümanlarına uygulanan keyfi tutuklamalar ve dini baskılar, son bir yıldır Huy Müslümanlarına da aynen uygulanıyor. Son bilgilere göre, Huy Müslümanlarına ait bir camiye Çin polisleri tarafından baskın yapıldığı bildirildi. Müslümanların karşılık göstermesi sonucu çok sayıda kişinin tutuklandığı ve caminin de yıkılacağı iddia ediliyor.

Muhabirlere casusluk suçlaması

Türkistan TV’nin haberine göre, Doğu Türkistan’daki toplama kampları hakkında detaylı bilgileri ve insan hakları ihlallaeri konusunda delil niteliğindeki fotoğrafları ve görüntüleri toplayarak dünya kamuoyu ile paylaşan haber sitelerinden birinde çalışan en az 45 muhabirin, Ağustos’tan bu yana “casusluk” ve “devletiparçalamak” suçlamasıyla, Çin polisleri tarafından tutuklandığı öğrenildi.  Muhabirlerin genellikle devlet sırlarını ifşa etmek veya yurt dışına bilgi aktarmak suçlamasıyla gözaltına alınarak acı verici işkencelerle sorgulandıkları belirtildi.

Türklere sürgün!

Çin’in Doğu Türkistan’da, yoksullukla mücadele ve işe yerleştirme bahanesiyle yürüttüğü sürgün politikası kapsamında 103 kişinin farklı bölgelere sürgün edildiği öğrenildi. Çin’in, 3000’den fazla insanı daha sürgün edeceği söyleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 13:44
  1. Uygur Türkçesi
  2. Çin
  3. soykırım

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