Çin yine birinciliği kaptırmadı!
Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Bürosu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 2021 yılında Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında 69 bin 500 uluslararası patent başvurusu yaptığı, son 3 yılda uluslararası patent başvurularında dünyada ilk sırada bulunduğu belirtildi.
YENİ AKİT ANKARA
Çin Uluslar arası Radyosu tarafından yayınlanan habere göre, Çin bu yıl da uluslar arası patent başvurularında birinci oldu. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan Küresel İnovasyon Endeksleri Raporu’nda, 2017 yılında 22. sırada yer alan Çin’in 2021 yılında 12. sıraya yükseldiği, orta gelirli ülkeler arasında ilk sırada bulunduğu, bilimsel inovasyon alanında dünyada en hızlı gelişen ülkesi haline geldiği bildirildi.
Bugün dünyada Dünya Fikri Mülkiyet Günü kutlanıyor.