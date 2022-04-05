Çin ve Ukrayna arasında sıcak temas!

YENİ AKİT ANKARA

Ukrayna’daki gelişmeler hakkında bilgi veren Kuleba, Çin’in büyük bir ülke olarak, barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesini ileri sürüp izlediğini, barıştan yana aktif bir güç olduğunu kaydetti. Çin’in uluslararası arenadaki etkisine önem verdiklerini dile getiren Kuleba, Çin’le temasları sürdürmeye hazır olduklarını ve ateşkesin gerçekleştirilmesi için Çin’in önemli rol oynamaya devam etmesini temenni ettiklerini söyledi. Kuleba, Ukrayna’nın halen Rusya’yla barışçıl müzakere yapmak ve kalıcı çözüm bulmak için çabaladığını ve Avrupa’nın kapısı olmak istediğini belirtti. Wang Yi ise, bu kapıyla Avrupa’nın barışına, Ukrayna’nın kalkınmasına ve Çin ile Avrupa arasındaki işbirliğine ulaşılabileceğini umduğunu ifade etti.

Çinlilerin tahliyesi için teşekkür

Wang Yi ise Ukrayna yönetimine Ukrayna’daki Çin vatandaşlarının güvenli tahliyesinde gösterdiği çabalar nedeniyle teşekkür etti. Çin lideri ve hükümetinin yurt dışındaki bütün Çin vatandaşlarının güvenliğine büyük önem verdiğini vurgulayan Wang Yi, Ukrayna’dan ülkede gönüllü olarak kalan az sayıda Çin vatandaşının güvenliğini sağlamak için etkili tedbirler almaya devam etmesini beklediklerini ifade etti. Kuleba ise, Ukrayna’nın bunun için elinden geleni yapacağını belirtti.

Çin barış ve müzakerenin sağlanmasında ısrarlı

Wang Yi, Çin’in Ukrayna sorunundaki temel tavrının barış ve müzakerenin sağlanmasında ısrar etmek olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ukrayna sorununda Çin, jeopolitik çıkarlar peşinde koşmuyor, olayı uzaktan izleme niyetinde değil ve yangına benzin dökme gibi girişimlerde bulunmayacak. Dört gözle beklediğimiz tek hedef barıştır. Çin, Rusya ile Ukrayna arasında barışçıl müzakere yapılmasını olumlu karşılıyor. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun ve fikir ayrılıkları ne kadar fazla olursa olsun, barışçıl müzakere yolunda ısrar edilmeli. Çin, güvenliğin bölünmezliği ilkesi doğrultusunda, eşit diyalog yoluyla, Avrupa’da dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasının gerçek anlamda oluşturulması gerektiği görüşündedir. Çin, objektif ve adil bir tutumla, kendi yöntemleriyle bu konuda yapıcı rol oynamaya devam edecek. Ukrayna’nın, halkın temel çıkarlarına uygun olan gerekli seçimleri yapacak zekaya sahip olduğuna inanıyoruz.”