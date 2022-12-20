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Dünya Çin ve Rusya’dan 3 ay sonra bir ilk
Dünya

Çin ve Rusya’dan 3 ay sonra bir ilk

Çin ve Rusya’nın yıllık askeri iş birliği planı doğrultusunda, 21-27 Aralık’ta Çin’in Zhejiang eyaletine bağlı Zhoushan ve Taizhou bölgelerinin doğu deniz açıklarında ortak deniz tatbikatı düzenleyeceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 13:32:00 - 2022-12-20 14:16:04
Çin ve Rusya’dan 3 ay sonra bir ilk

Yeni Akit  Ankara

“Ortak Deniz-2022” adlı (Joint Sea 2022) tatbikat, deniz güvenlik tehditlerini birlikte göğüslemeyi, bölgesel ve küresel barış ve istikrarı koruma kararlılığını göstermeyi, Çin ve Rusya arasında yeni dönemde kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmeyi amaçlıyor.

İki ülke, eylül ayında da ortak tatbikat yapmıştı. Vostok 2022 tatbikatının 1-7 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın uzak doğusu ve Japon Denizi'nde gerçekleştirilmişti. Tatbikata 50 binden fazla askerle aralarında 140 uçak 60 savaş gemisinin yer aldığı binden fazla savaş ünitesi katılmıştı. Rusya ve Çin ordusunun yanı sıra Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemci tatbikatta yer almıştı.

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