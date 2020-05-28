Çin ve Rusya, Türkiye'nin önerdiği Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılmasına sıcak bakmıyor

NEW YORK (AA) - BETÜL YÜRÜK - Çin ve Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusuna insani yardımların yapılması için Türkiye'nin önerdiği Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılmasına sıcak bakmıyor.

Suriye'ye 2014'ten itibaren sınır ötesi insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı, 10 Temmuz'da sona eriyor ve yardımların sürdürülebilmesi için kararın yenilenmesi gerekiyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'ye başta İdlib olmak üzere, insani yardımların aksamaması için söz konusu BMGK kararının gecikmeden yenilenmesini istiyor.

Bu yılın başına kadar ikisi Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından yapılan insani yardımlar, 2019'un sonlarına doğru Rusya ve Çin'in itirazları ve vetosu üzerine iki kapıya düşürülmüştü.

Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse Sınır Kapısı ve Irak ile olan El-Yarubiyye Sınır Kapısı yardımların girişine kapatılmıştı.

- Yeteri kadar yardım ulaşmadığı endişeleri

El-Yarubiyye Sınır Kapısı'nın kapanmasından bu yana hem BM hem de uluslararası diğer insani yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, rejim kontrolündeki bölgelerden Suriye'nin kuzeydoğusuna başta tıbbı malzemeler olmak üzere yeteri kadar yardım ulaşmadığı endişelerini sık sık dile getiriyor.

BM Güvenlik Konseyindeki Batılı ülkeler de kapanan El-Yarubiyye Sınır Kapısı'nın tekrar açılmasını talep ediyor.

Türkiye ise Suriye'nin kuzeydoğusuna insani yardımların BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de raporunda El-Yarubiyye'ye alternatif olarak sunduğu Tel Abyad Sınır Kapısı'ndan ulaştırılması önerisinde bulunuyor.

- Çin ve Rusya sıcak bakmıyor

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Çin, Türkiye'nin önerdiği Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılmasına ''şüpheyle'' bakıyor.

Guterres, daha önce raporunda, Suriye'de rejim kontrolündeki bölgelerden kuzeydoğuya tıbbi yardım konvoylarının bürokratik engellerle karşılaştığına ve 2019'da yine bu bölgeye Şam'dan hiç yardım gitmediğine dikkati çekmiş, "Çeşitli seçenekler olmasına rağmen güvenlik ve lojistik açısından mevcut şartlarda, El Yarubiyye Sınır Kapısı'na en uygun alternatif, Tel Abyad Sınır Kapısı olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Diplomatlar, Rusya'nın da Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılmasına sıcak bakmadığını söylüyor.

- El-Yarubiyye Sınır Kapısı

Rusya, BM Güvenlik Konseyindeki Batılı ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Estonya'nın El-Yarubiyye Sınır Kapısı'nın tekrar açılması talebine de karşı çıkıyor.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, El-Yarubiyye Sınır Kapısı'nın insani yardım girişlerine yeniden açılması çağrılarına, ''Zamanınızı kapanan sınır kapılarının yeniden açılması için harcamayın.'' ifadesini kullanmıştı.