Çin ve Hindistan sınır sorununu çözme kararı aldı

İki taraf, daha önce gerçekleştirilen diplomatik ve askeri temaslarda elde edilen sonuçları takdirle değerlendirerek günümüzdeki ortak ilgi alanları ve gelecek aşamadaki çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunarak bazı konularda fikir birliğine vardı:

- İki dışişleri bakanının kısa süre önce vardıkları konsensüsler doğrultusunda sınır bölgesinin batı bölümü dâhil ilgili sorunlara çözüm getirilmesine hız verilecek.

- Diplomatik ve askeri temas sürdürülerek sınır bölgesindeki barış ve huzuru korumak için daha fazla çaba harcanacak.

- Çin ile Hindistan arasında kolordu komutanları düzeyindeki görüşmelerin 19. turu ve WMCC’nin 28. toplantısı bir an önce düzenlenecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO