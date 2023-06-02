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Dünya Çin ve Hindistan sınır sorununu çözme kararı aldı
Dünya

Çin ve Hindistan sınır sorununu çözme kararı aldı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 16:41:00 -
Çin ve Hindistan sınır sorununu çözme kararı aldı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sınır ve Okyanus İşleri Dairesi Başkanı Hong Liang, Yeni Delhi’de Hindistan Dışişleri Bakanlığı’nın Doğu Asya Dairesi ve Dışişleri Bakanı Ofisi Sekrteri Shilpak Ambule ile birlikte Çin-Hindistan Sınır İşleri Danışma ve Koordinasyon Çalışma Mekanizması’nın (WMCC) 27. toplantısına başkanlık etti.

İki taraf, daha önce gerçekleştirilen diplomatik ve askeri temaslarda elde edilen sonuçları takdirle değerlendirerek günümüzdeki ortak ilgi alanları ve gelecek aşamadaki çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunarak bazı konularda fikir birliğine vardı:

- İki dışişleri bakanının kısa süre önce vardıkları konsensüsler doğrultusunda sınır bölgesinin batı bölümü dâhil ilgili sorunlara çözüm getirilmesine hız verilecek.

- Diplomatik ve askeri temas sürdürülerek sınır bölgesindeki barış ve huzuru korumak için daha fazla çaba harcanacak.

- Çin ile Hindistan arasında kolordu komutanları düzeyindeki görüşmelerin 19. turu ve WMCC’nin 28. toplantısı bir an önce düzenlenecek.
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