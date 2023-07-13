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Dünya Çin ve Avrupa’nın ortak uydusu SMILE’ın üretimine başlandı
Dünya

Çin ve Avrupa’nın ortak uydusu SMILE’ın üretimine başlandı

Yeniakit Publisher
2023-07-13 23:14:00 -
Çin ve Avrupa’nın ortak uydusu SMILE’ın üretimine başlandı

Çin ile Avrupa Uzay Ajansı’nın ortaklaşa yürüttüğü uzay bilimi keşif görevi kapsamında geliştirilen “SMILE” uydusunun resmi üretim aşamasına geçildi. SMILE uydusu, Çin-Avrupa Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan prototip ürün değerlendirmesini başarıyla tamamladı ve artık asıl araştırma ve üretim sürecine dahil oldu.

Uydu platformu ve taşıyıcı modülünün 2024 yılının temmuz ayında Avrupa Uzay Teknolojisi Merkezi’ne gönderilerek testlere tabi tutulması planlanıyor. SMILE, tam adıyla “Güneş Rüzgarı Manyetosfer İyonosfer Bağlantısı Kaşifi Uydusu” anlamına geliyor. Uydu, dünyanın manyetosferi ile güneş rüzgarları arasındaki dinamik etkileşimi izleyerek, bu etkileşimin temel modelini incelemeyi hedefliyor. SMILE uydusunun 2025 yılının ilk yarısında uzaya fırlatılması bekleniyor.

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