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Çin ve ABD arasında kritik görüşme!

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşında 3 aylık ateşkesin ardından iki ülke yetkilileri bir araya geldi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:48
Çin ve ABD arasında kritik görüşme!

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşında 90 günlük ateşkese varılmasının ardından iki ülkenin üst düzey yetkilileri ilk kez bir araya geldi.

ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Jeffrey Gerrish’in başkanlığındaki ABD heyeti, Çinli muhataplarıyla iki ülke arasındaki ticari ihtilafları müzakere etmek amacıyla başkent Pekin’e geldi. Ticaret müzakerelerine sürpriz bir şekilde Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin de katıldığı bildirildi. Daha önce söz konusu görüşmelerin “bakan yardımcısı” düzeyinde olacağı belirtilmişti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ekonomi konusunda en güvendiği isimlerden olan Liu He, aynı zamanda ABD ile ticari görüşmeleri de yürütüyor. İki gün sürecek görüşmeler sonucunda bir anlaşma imzalanması ihtimali düşük olarak görülürken, heyetler ticaret dengesizliği, fikri mülkiyet hakları ve zorunlu teknoloji transferi gibi iki ülke arasında ihtilafa sebep olan konular üzerinde ilerleme kaydetmeyi hedefliyor.

Görüşmeyle ilgili ayrıntılara değinilmedi

Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ticaret savaşının hem her iki taraf hem de tüm dünya için kötü olduğuna dikkat çekerken, bugünkü görüşmelerde kaydedilen gelişmelere ilişkin ayrıntılara değinmedi.

Mart’a kadar süre verildi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan “ateşkes” sonrasında iki tarafın 1 Mart öncesinde bir anlaşmaya varması gerekiyor. Washington, anlaşmaya ulaşılamaması durumunda 200 milyar dolar tutarında Çin ürününe uyguladığı yüzde 10’luk gümrük tarifesini yüzde 25’e çıkartmayı planlıyor. Donald Trump, dün yaptığı açıklamada ticaret görüşmelerinin “çok iyi gittiğini” belirtmişti.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 18:48
  1. Çin
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