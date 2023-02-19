Çin uyduları depremin yıkımını böyle görüntüledi

Kahramanmaraş merkezli depremler bölgede büyük bir yıkıma sebep olurken 11 il afet bölgesi ilan edildi. Yaşanılan yıkımın boyutları ise Çin’in gönderdiği uyduların çektiği görüntülerle gözler önüne serildi.

Çin merkezli sektöre medya kuruluşu China Space News, Çin’in Türkiye’deki arama-kurtarma çalışmalarının daha iyi analiz edilmesi için uydular gönderdiğini duyurarak bu uydulardan elde edilen görüntüleri paylaştı.

Çin’e ait uydulardan elde edilen görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi. Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için sentetik görüntüleme radar sistemini kullanan Çinli bilim insanlarının L-SAR 01A ve L-SAR 01B isimli iki uydudan veri aldığını duyurdu. Bilim insanları bu uyduların genelde ormanlaştırma, haritalanma ve doğal afetleri engellemek için kullanıldığını da aktardı.

Mikrodalga görüntüleme radar sistemine sahip olan bu cihazların yüzeyin yüksek çözünürlüklü mikrodalga görüntülerini çekebildiği de belirtildi. 10 Şubat’ta onlarca yüksek çözünürlüklü görüntü çekildiği ve bu bilgilerin Türk yetkililerin yanı sıra bölgedeki Çinli arama-kurtarma ekipleriyle de paylaşıldığı aktarıldı. Bu sayede arama-kurtarma çalışmalarında yardımcı olunduğu da belirtildi.

Çin medyasında yer alan haberlerde Çin’deki birçok akademik kuruluşun da verileri analiz ederek yardım çalışmalarına katkı sağlamaya çalıştığı belirtildi.