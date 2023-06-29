Çin Türkiye gibi değil bir gün sonra kutluyor! Çin’de bayram sevinci

Çin’de yaşayan müslümanlar, Türkiye’den bir gün sonra Kurban Bayramı'nı kutluyor. Çin’de bayram namazı kılmak için camilere akın edildi

Kurban Bayramı'nı Türkiye'den bir gün sonra kutlayan Çinli Müslümanlar, bayram namazı için camileri doldurdu. Resmi kayıtlara göre 20 milyonun üzerinde Müslüman’ın yaşadığı Çin’in başkenti Pekin’deki Müslümanlar, kentteki camilere akın ederek bayram namazında saf tuttu.

Çinli Müslümanların yanı sıra çalışmak veya eğitim görmek için farklı ülkelerden Pekin'e gelen yüzlerce Müslüman, bayram namazını başkentin en büyük ve en eski camisi Niujie Camii’nde kıldı. Aile ve dostlarıyla bayramın sevinç ve heyecanını yaşayan cemaat, namazın ardından bayramlaştı.

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Niujie bölgesindeki caminin tarihi 10’uncu yüzyıla dayanıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO