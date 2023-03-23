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Dünya Çin tarafı iletti: Endişeliyiz
Dünya

Çin tarafı iletti: Endişeliyiz

Yeniakit Publisher
2023-03-23 20:31:00 -
Çin tarafı iletti: Endişeliyiz

Çinli yetkililerin Filipinli muhataplarına, ABD'ye yeni askeri üsler verilmesine ilişkin endişelerini ilettiği açıklandı.

Diplomatik kaynaklara göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ve Filipinler Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Theresa Lazaro ile heyetlerinin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarının çözümü için yaptığı görüşmelerde konu gündeme geldi.

Çin tarafı, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ne ve Tayvan'a hakim konumdaki Luzon Adası'nda ABD'ye ilave askeri üsler vermesinin bölgede tehdit oluşturacağını belirtti.

Filipinli yetkililer, Çinli heyete verdikleri cevapta ABD'nin ülkedeki askeri varlığının genişletilmesinin ulusal çıkarlara uygun olduğunu ve Filipinler'in doğal afetlerle mücadele kabiliyetini geliştireceğini ifade etti.

Filipinler, şubatta ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ülkeyi ziyareti sırasında, Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında ABD’nin 4 askeri üsse daha erişimine izin verileceğini duyurmuştu.

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, dün yaptığı açıklamada yeni üslerin ülkenin kuzey bölgesinde yer alacağını, ayrıca ABD'nin güneydeki Palawan Adası'nda kalmasına izin verileceğini bildirmişti.
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2014 tarihli EDCA kapsamında Filipinler'de 5 askeri üsse erişimi bulunan ABD, Tayvan'a ve Güney Çin Denizi'ne hakim konumdaki Luzon Adası ve kuzeybatı bölgelerine asker konuşlandırmak istiyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında bulunuyor.

Çin, ilk defa 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

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