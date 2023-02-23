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Dünya Çin-Tacikistan sınırında 7,2'lik deprem
Dünya

Çin-Tacikistan sınırında 7,2'lik deprem

Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem medyana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 06:51:00 -
Çin-Tacikistan sınırında 7,2'lik deprem

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.

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