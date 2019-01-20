Çin sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha Çin’in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Çin’in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şigazı kentinin Şaitongmoin ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu. Ölü ve yaralılar konusunda bilgi verilmedi Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Çin'de son beş günde 9 deprem meydana geldi.

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