Çin, Rus ekonomisini ele geçirdi

Küresel markalar, Rus işgalinin ardından Mart 2022’de başlatılan yaptırımlardan dolayı Rusya’dan çıkınca, Ruslar da akıllı telefonlardan arabaya kadar her üründe Çin mallarına yöneldi. Amerikan CNN Televizyonu durumun özeti olarak “Çin markaları, Rus savaş ekonomisinde iPhone ve Hyundai’ın yerini aldı” diye manşet attı. Aralık 2021’de Samsung ve Apple’ın Rusya’daki akıllı telefon pazarındaki oranı yüzde 53’tü. Çin markaları pazarın yüzde 40’ına hitap ediyordu. Bugün Samsung ve Apple’ın toplam oranı sadece yüzde 3! Ruslar, Çin markaları Xiaomi ve Realme’ye yönelince, Çin markaları bu pazarın yüzde 95’inin sahibi oldu.

S&P Global Mobility raporuna göre, durum otomotivte de farklı değil. Alman BMW ve Mercedes’in gidişi, Çinli Chery ve Great Wall Motor’un önünü açtı. Rapora göre, Ruslar geçen yıl rekor sayıda Çin otomobillerinden satın aldı. Rusya’da 2022’de yüzde 7’lik artışla 121 bin 800 Çin marka otomobil satıldı. Ruslar, savaş dönemi kendi markalarına da sahip çıktı. Lada, pazar payını yüzde 22’den yüzde 28’e çıkardı. Pekin merkezli Sino Auto’dan Tu Le, CNN’e verdiği röportajda, Renault, Hyundai ve Kia gibi markaların pazardan çıkmasını “Piyasada büyük bir açık oldu. Çinliler de o açığı memnuniyetle doldurdu” diye yorumladı.

Xiaomi, Realme ve Honor… Bu üç marka, ürünlerini Çin’den Rusya’ya gönderimini 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 39, ikinci çeyreğinde yüzde 190, üçüncü çeyreğinde de yüzde 24 artırdı. Rusya’da “akıllı telefon aleminin kralı” artık Xiaomi ve en popüler ürün de Red mi. Tüm bu gelişmelere rağmen, Rusya’nın savaş ekonomisi yaşadığını da unutmamak gerekir. Counterpoint Araştırma Merkezi’ne göre, Çin çıkarmasına rağmen Rusya’daki akıllı telefon ve otomotiv pazarı daralıyor.

Rusya’da geçen yıl akıllı telefon satışı yüzde 33 düşüşle 21 milyonu gördü. Araç satış oranı da yüzde 60 düştü. CNN’e konuşan uzmanlara göre, savaş biterse Çin etkisi de biter. Bir uzman, “Bugün savaş bitsin, Apple’la Samsung yeniden pazarı ele geçirir” dedi.

AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni ticaret yasakları onayladı. Paket, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrolleri ile insansız hava aracı (İHA) gönderenlere ilave kısıtlamalar getirecek. AB dönem başkanı İsveç'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülkelerin savaşın yıldönümünde Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini kabul ettikleri bildirildi. Paylaşımda, "Bugün AB, Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini onayladı" ifadesi kullanıldı. Yeni yaptırım paketinin çift kullanım ve teknoloji ürünlerine daha sıkı ihracat kısıtlamaları getirdiği belirtilen paylaşımda, bunun savaşı destekleyen, propaganda yayan veya Rusya'ya savaşta kullanılan İHA'ları teslim eden kişi ve kuruluşlara yönelik kısıtlayıcı tedbirler içerdiği kaydedildi. Paylaşımda, AB'nin ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğine işaret edildi. Yaptırımların bütün detayları ise henüz paylaşılmadı.

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Kaynak: Dünya Gazetesi