  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin resti çekti! 'Silah satmayacağız'
Dünya

Çin resti çekti! 'Silah satmayacağız'

Yeniakit Publisher
2024-02-18 21:44:00 -
Çin resti çekti! 'Silah satmayacağız'

Rusya ile stratejik ortaklığını derinleştirmeye devam eden Çin, Ukrayna-Rusya savaşında çatışan taraflara silah satmayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) için gittiği Almanya'da Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile görüştü.

Vang, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Ukrayna ile ilişkilerini "normal şekilde" geliştirmeyi istediklerini belirterek, "Çin, çatışma bölgelerine veya çatışan taraflara ölümcül silahlar satmayacaktır." dedi.

Çinli Bakan, konferansta yaptığı konuşmada, Çin'in Ukrayna krizini yaratan ve ona taraf olan bir ülke olmadığını, buna karşın olanlara seyirci kalmadığını ve krizden kazanç sağlamaya çalışmadığını vurgulamıştı.

Çin'in Ukrayna krizinde tarafsızlığını vurgulamasına rağmen Pekin'in savaş nedeniyle Moskova'yı kınamaktan kaçınan tavrı ve süreç içinde Rusya ile stratejik ortaklığını derinleştirmesi, ABD ve Batılı ülkelerin eleştirisine sebep oluyor.

ABD, Çin'in Rusya'ya silah ve cephane sağlamayı değerlendirdiğini iddia etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avrupa Birliği de Pekin yönetimini askeri ve sivil ortak kullanıma sahip ürünlerin Rusya'ya ihracatını kontrol altına almasını istemişti.

AB Komisyonu geçen hafta, Rusya'ya ikili kullanıma sahip ürünleri ihraç ettiği gerekçesiyle 3 Çinli şirkete yaptırım uygulanmasını önermiş, öneri Macaristan'ın aleyhte oyuyla reddedilmişti.

Putin'den Ukrayna açıklaması! Tek pişmanlığını açıkladı! Trump mı, Biden mı? Sorusuna verdiği cevap şaşırttı" target="_blank">
Putin'den Ukrayna açıklaması! Tek pişmanlığını açıkladı! Trump mı, Biden mı? Sorusuna verdiği cevap şaşırttı
Putin'den Ukrayna açıklaması! Tek pişmanlığını açıkladı! Trump mı, Biden mı? Sorusuna verdiği cevap şaşırttı

Dünya

Putin'den Ukrayna açıklaması! Tek pişmanlığını açıkladı! Trump mı, Biden mı? Sorusuna verdiği cevap şaşırttı

Büyük destek: Ukrayna'ya 1 milyon (İHA) İnsansız hava aracı gönderecek! Stoltenberg ilan etti
Büyük destek: Ukrayna'ya 1 milyon (İHA) İnsansız hava aracı gönderecek! Stoltenberg ilan etti

Dünya

Büyük destek: Ukrayna'ya 1 milyon (İHA) İnsansız hava aracı gönderecek! Stoltenberg ilan etti

ABD'nin Rusya'daki etki ajanı cezaevinde öldü!
ABD'nin Rusya'daki etki ajanı cezaevinde öldü!

Dünya

ABD'nin Rusya'daki etki ajanı cezaevinde öldü!

Rusya tarafından çok yönlü S-70 Okhotnik-B SİHA hamlesi!
Rusya tarafından çok yönlü S-70 Okhotnik-B SİHA hamlesi!

Dünya

Rusya tarafından çok yönlü S-70 Okhotnik-B SİHA hamlesi!

Ukrayna’ya Bayraktar SİHA aldırmadılar! Türkiye nefreti hepsini kör etmiş
Ukrayna’ya Bayraktar SİHA aldırmadılar! Türkiye nefreti hepsini kör etmiş

Dünya

Ukrayna’ya Bayraktar SİHA aldırmadılar! Türkiye nefreti hepsini kör etmiş

Rusya Lideri Putin açıkladı! Gaz, enerji engellendi iddiası: Türkiye enerjide en güvenilir ortak diyerek bahsetti
Rusya Lideri Putin açıkladı! Gaz, enerji engellendi iddiası: Türkiye enerjide en güvenilir ortak diyerek bahsetti

Ekonomi

Rusya Lideri Putin açıkladı! Gaz, enerji engellendi iddiası: Türkiye enerjide en güvenilir ortak diyerek bahsetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23