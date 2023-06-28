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Dünya Çin pazarında büyümek isteyen Türk ihracatçıları kolları sıvadı
Dünya

Çin pazarında büyümek isteyen Türk ihracatçıları kolları sıvadı

Yeniakit Publisher
2023-06-28 10:22:00 -
Çin pazarında büyümek isteyen Türk ihracatçıları kolları sıvadı

Dünya’nın ikinci büyük ekonomisi konumundaki Çin Şanghay’da 5-10 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin’in yıllık 2,7 trilyon dolarlık ithalatından daha fazla pay almak isteyen firmalara büyük fırsatlar sunuyor.

Çin’in ABD’den sonra dünyanın en çok ithalat yapan ikinci ülkesi konumunda olduğunu hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi sonrasında ilk kez fiziki katılımın olacağı Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na Çin pazarında büyümek isteyen Türk ihracatçılarını davet etti.

Hedef Çin ile ticareti dengeli hale getirmek

“Çin’den 41 milyar doların üzerinde ithalatımız varken ihracatımız 3 milyar doları geçemiyor. Bu durumu daha dengeli hale getirmek için Çin’e yönelik ihracatta artış potansiyeli taşıyan ürünlere odaklanarak bu ürünlerde pazar paylarının artırılmasına yönelik 2019 yılından beri çalışmalar yürütüyoruz. EİB olarak Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın 4’üncü kez milli katılımını organize edeceğiz. Şu ana kadar ağırlıklı olarak tarım sektörlerinden 10 firmamızdan başvuru aldık. Sanayi sektörlerinden katılımı artırmak için çalışmalara devam ediyoruz. Ülkemizi dünyada pek çok alanda temsil eden ileri teknoloji üretim yapan firmalarımız ve markalarımızla temasa geçtik. Türk firmalarımızdan fuara katılım için daha yoğun talep istiyoruz. 12 Temmuz’da Çin İthalat Bürosu tarafından Çin Uluslararası İthalat Fuarı ile ilgili İstanbul Shangri-La otelde bir tanıtım toplantısı yapılacak. Bu toplantıda EİB olarak işbirliği protokolüne de imza atacağız.”

Başvurular 14 Temmuz tarihine kadar devam edecek

Fuara geçen yıl 127 ülkeden 2 bin 800 firma katılım sağladığının altını çizen Başkan Eskinazi şunları söyledi: “Geçen sene Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda 73 milyar dolarlık iş hacmi yaratıldı. Hizmetler, Otomobil, Akıllı Endüstri ve Bilgi Teknolojileri, Tüketici Ürünleri, Medikal Ekipmanlar ve Sağlık Ürünleri, Gıda ve Tarımsal Ürünler olarak ayrı holler bulunuyor. Başvurular 14 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Ticaret Bakanlığımız, Uzak Ülkeler Eylem Planını 2022 yılı Temmuz ayında açıkladı. Bu Eylem Planı içinde yer alan ülkelerden biri olan Çin, EİB olarak bizim uzun yıllardır üzerinde yoğun mesai harcadığımız bir pazar. Uzak Ülkeler Eylem Planı doğrultusunda geçen sene Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) ve Birliğimiz arasında iş birliği protokolü imzalandı. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2019 yılını “Çin Yılı” ilan etmiştik. O zamandan bu yana Çin ile ticaretimizi dengeli bir şekilde artırmak için çaba gösteriyoruz.”

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