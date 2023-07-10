Çin, özel yatırım fonlarına ilişkin ilk yönetmeliğini çıkardı

Yönetmeliğin amacı, özel yatırım fonları sektörünün normlara uygun biçimde ve sağlıklı gelişmesini teşvik etmek, yatırımcıların haklarını ve meşru çıkarlarını daha iyi korumak ve endüstriyi reel ekonomiye hizmet yolunda daha etkin rol oynamaya yöneltmek ve bilimsel ve teknolojik inovasyonu ilerletmek.

Yönetmelik, bir yandan da uygulama alanını açıklığa kavuşturuyor; özel fon yöneticilerinin ve yatırımcılarının zorunluluk ve niteliklerini belirliyor, fonların toplanma operasyonlarını düzenlemeye bağlıyor ve bunların yönetimini, denetimini güçlendirip hukuksal sorumlulukları belirliyor. Yeni kurallar ayrıca riskli fonlar için özel yönerge getiriyor.

Öte yandan, Çin’in menkul değerler düzenleyici kurumu şu yönlerde ciddi çaba harcayacağını belirtti. Kurum, yönetmeliğin uygulanmasını temin etmek, ilgili önlem ve kurallar üzerinde çalışmak, finansmanın taleplerine yanıt getirmek amacıyla özel yatırım fonlarının pozitif rolünü daha iyi kullanmak için yönetmelikle ilgili düzenlemeler yapacak.