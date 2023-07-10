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Dünya Çin, özel yatırım fonlarına ilişkin ilk yönetmeliğini çıkardı
Dünya

Çin, özel yatırım fonlarına ilişkin ilk yönetmeliğini çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-07-10 22:19:00 -
Çin, özel yatırım fonlarına ilişkin ilk yönetmeliğini çıkardı

Yatırımları artırmanın yollarını arayan Çin, özel yatırım fonlarının yönetimi ve denetimi konusunda bir yönetmelik yayınladı. Ülkenin bu sektöre yönelik bu ilk yönetmeliği, özel sektörün sağlıklı gelişimini teminat altına almayı ve yatırımcıları korumayı hedefliyor. Üç bölümden oluşan ve 62 madde içeren yönetmelik, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yönetmeliğin amacı, özel yatırım fonları sektörünün normlara uygun biçimde ve sağlıklı gelişmesini teşvik etmek, yatırımcıların haklarını ve meşru çıkarlarını daha iyi korumak ve endüstriyi reel ekonomiye hizmet yolunda daha etkin rol oynamaya yöneltmek ve bilimsel ve teknolojik inovasyonu ilerletmek.

Yönetmelik, bir yandan da uygulama alanını açıklığa kavuşturuyor; özel fon yöneticilerinin ve yatırımcılarının zorunluluk ve niteliklerini belirliyor, fonların toplanma operasyonlarını düzenlemeye bağlıyor ve bunların yönetimini, denetimini güçlendirip hukuksal sorumlulukları belirliyor. Yeni kurallar ayrıca riskli fonlar için özel yönerge getiriyor.

Öte yandan, Çin’in menkul değerler düzenleyici kurumu şu yönlerde ciddi çaba harcayacağını belirtti. Kurum, yönetmeliğin uygulanmasını temin etmek, ilgili önlem ve kurallar üzerinde çalışmak, finansmanın taleplerine yanıt getirmek amacıyla özel yatırım fonlarının pozitif rolünü daha iyi kullanmak için yönetmelikle ilgili düzenlemeler yapacak.

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