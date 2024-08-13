Çin otomotiv devi Türkiye'yi fethediyor! JAECOO'nun büyük yükselişi

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, Çinli otomobil markalarının Türkiye pazarına olan ilgisinin devam ettiğini vurguladı. Sandık, Chery'nin premium markası JAECOO'nun Türkiye pazarına giriş yapmasını değerlendirdi. Türkiye'nin, Çinli otomobil üreticileri için önemli bir pazar olduğunu belirten Sandık, JAECOO'nun Türkiye'deki başarısının altını çizdi. Sandık, Çinli otomobillerin Türkiye'deki pazar payının hızla arttığını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Çinli otomobil markalarının Türkiye sevdası, engellemelere rağmen devam ediyor. Çinliler büyük potansiyel olarak gördükleri Türkiye otomotiv pazarından vazgeçmiyor. Son olarak Çinli Chery'nin premium markası JAECOO Türkiye pazarına giriş yaptı. JAECOO, küresel pazardaki ilk modeli JAECOO 7'yi Avrupa'da İngiltere, İspanya, İtalya, Polonya ve Rusya'nın ardından Türkiye'de satışa sundu. Hatta, Avrupa'da bugüne kadarki en yüksek hacimli JAECOO 7 teslimatı Türkiye'de gerçekleşti. JAECOO, önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa'daki yüksek potansiyelli pazarlara da dahil olmak üzere, JEECOO, küreselde 60'ın üzerinde pazarda yer almayı hedefliyor. JAECOO 7'nin tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, Türkiye'nin marka için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Jaecoo'nun büyüme hamlesinin en önemli kesişim noktalarından birini temsil ettiğini belirten Turan, "Avrupa'daki en büyük teslimatın yapılmasının Türkiye'nin önemini ortaya koyması bakımından değerli buluyoruz" dedi. JAECOO'nun Türkiye pazarına dinamizm katacağını söyleyen Turan, şöyle devam etti: "Yedi bölgede 17 ilde ilk etapta 22 showroomla satış ve satış sonrası hizmeti vermeye başladık. Showroom sayısını ise eylül itibarıyla 30'un üzerine çıkartmayı amaçlıyoruz. İlerleyen dönemde JAECOO 7 ürün gamına eklenecek plugin hibrit teknolojisine sahip versiyonlarla birlikte JAECOO aralıksız büyümesini sürdürecek. Yine önümüzdeki dönemde büyük ilgi uyandıran JAECOO 8 modelimizin de benzer motorlu versiyonlarını pazara sunmak için çalışmalarımız devam ediyor."

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2024 Ocak-Temmuz aylarında 56 bin 101 adet Çinli araç satıldı. Çinlilerin pazar payı bu dönemde yüzde 10.45'e yükseldi. Yani, Türkiye'de satılan her 100 araçtan 10'u Çinli.

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2023'te Türkiye'de binek ve ticari araçlarını satışa sunan Çinli DFSK de, Türkiye'de atağa geçti. DFSK'nin Türkiye distribütörü SHS, markanın yeni nesil model ailesinin üyesi E5'i yollara çıkardı. Ayrıca, yıl sonuna kadar E model ailesinin iki yeni üyesini de satışa sunmayı planlıyor.

Avrupa'da Çinli otomobiller için önlem alan ilk ülke Türkiye oldu. 2024 Mart'ta Çin'de üretilen elektrikli otomobilleri ithal eden firmalara 7 bölgede 20 servis açma zorunluluğu getirildi. Ardından, temmuzda Çinli otomobiller için yüzde 40 ek Gümrük Vergisi uygulanmaya başladı."