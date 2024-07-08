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Ekonomi Çin otomobil devi BYD'den Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı
Ekonomi

Çin otomobil devi BYD'den Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı

Yeniakit Publisher
2024-07-08 16:59:00 -
Çin otomobil devi BYD'den Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı. İstanbul'da BYD yönetim kurulunu kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni nesil araç yatırımı imza törenine iştirak etti.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çinli BYD firmasının yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurmasının öngörüldüğünü açıkladı.

İstanbul'da BYD yönetim kurulunu kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni nesil araç yatırımı imza törenine iştirak etti.

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