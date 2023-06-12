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Dünya Çin Ortadoğu’ya iyice yerleşiyor!
Dünya

Çin Ortadoğu’ya iyice yerleşiyor!

Yeniakit Publisher
2023-06-12 18:11:00 -
Çin Ortadoğu’ya iyice yerleşiyor!

Çin-Arap İş Birliği Forumu 10. Girişimciler Konferansı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başladı. 20 ülkeden gelen 3 bini aşkın temsilcinin katıldığı konferans iki gün sürecek. Konferansta ticaret, finans, altyapı tesisleri, enerji ve yeşil endüstri gibi gündem maddeleri ele alınacak. 2 binden fazla kişinin katıldığı konferans, tarihinin en ilgi gören buluşması oldu.

Açılış konuşmasını yapan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, konferansın Arap ülkeleri ile Çin arasındaki geleneksel dostluğun derinleşmesi için önemli bir platform sağladığına işaret etti. Bakan Faysal bin Ferhan, konferansın Arap ve Çin halklarına fayda getirecek ortak bir geleceği yaratmayı ve küresel barış ile kalkınmayı ilerletmeyi amaçladığını belirtti.

Arap ülkeleri ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticari ve kültürel bağların 2 bin yılı aşkın bir süredir devam ettiğini belirten Ferhan, “Arap-Çin İş Konferansı, kamu ve özel sektör katılımcılarının uzun yıllardır devam eden iş birliğini daha da derinleştirmesine ve geleceğini tartışmasına olanak tanıyacak. Çin’in stratejisi ile Krallığın 2030 vizyonu birbiriyle uyumlu. Bu etkinlik de her bölgenin güçlü yönlerinden yararlanmanın önemini kabul ederek, karşılıklı yarar sağlayan fırsatları keşfetmek için bir fırsat olacak” dedi.

Bu yılki konferans; inşaat, lojistik, finansman, imalat, madencilik, mineraller ve petrokimya dâhil olmak üzere Arap-Çin ticaret ve yatırım ilişkisinde kilit öneme sahip sektörlere odaklanıyor.

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