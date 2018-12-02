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Çin ‘Nazi’ kamplarınıngörüntüleri sızdı

Müslümanlar, asimilasyon ve işkence merkezlerinde... Doğu Türkistanlı Müslümanlara karşı baskı ve zulüm politikası devam eden zalim Çin yönetiminin sözde eğitim kamplarından ilk görüntüler internet ortamına sızdı. Doğu Türkistan’ın Gulca şehrindeki bir toplama kampından sızan görüntülerde uygulanan baskı politikası gözler önüne seriliyor.

02 Aralık 2018 Pazar 14:36
Çin ‘Nazi’ kamplarınıngörüntüleri sızdı

Ömer Faruk Şahin  Ankara

Zalim ve vicdansız  Pekin yönetiminin, Nazi kamplarını aratmayan işkencehanelerinin görüntüleri internete düştü.

Doğu Türkistanlı Müslümanlara karşı uygulanan zulüm, Çin yönetiminin sözde eğitim kamplarından birinin görüntülerinin internet ortamına sızması ile gözler önüne serildi. Doğu Türkistan’ın Gulca şehrindeki bir toplama kampından sızan görüntülerde kamplarının girişinde kamera gözetleme sistemlerinin yanı sıra kampın hemen her yerinde Çin Komünist Partisi’ne ve devlet başkanına bağlılık bildiren sloganlar yer alıyor.

Kamplar BBG Evi gibi kameralarla dolu

Toplama kampının içerisinde hapishane tarzında sayısız hücrenin bulunduğu görülen görüntülerde bir odadan dev ekranlarda toplama kampındaki her hareketin gözlemlenebildiği anlaşılıyor. Kampın girişindeki dev demir kapılar dikkat çekerken, söz konusu görüntülerin sızdığı kampın son dönemde bölgede inşa edilen 51 kamptan biri olduğu ve henüz faaliyete geçmediği belirtiliyor.

Tuvaletlerde bile kamera var

Kanada’da eğitim gören Çinli bir öğrenci tarafından internet ortamında paylaşılan görüntülerin ağustos ayında çekildiği belirtilirken, o dönemde faaliyete geçmemiş olan sözde eğitim kampının geçtiğimiz ay faaliyete geçmiş olduğu ifade ediliyor. Tuvaletlerden banyolara kadar her odada kamera olan kampta duvarlarda, kapıların üzerinde komünist partiye bağlılık sloganları yer alıyor.

51 yeni kamp daha inşa edildi

En az 1 milyon Doğu Türkistanlı Müslüman’ın zorla alıkonulduğu ‘Nazi’ Eğitim Kamplarında, Çin yönetimi tarafından baskı ve işkence ile asimilasyon politikası izleniyor. Son dönemde 51 yeni kampın daha inşa edilmesi ile bu sayının ve işkenceye uğrayan insanların önümüzdeki dönemde daha da artabileceği ifade ediliyor.

-Görüntülerin toplanıp izlendiği oda

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 14:36
  1. Ankara
  2. Pekin
  3. Nazi kampları
  4. Doğu Türkistanlı Müslümanlar
  5. Çin yönetimi
  6. Doğu Türkistan
  7. Çin Komünist Partisi
  8. Toplama kampı
  9. Kanada
  10. Doğu Türkistanlı Müslüman
  11. Nazi Eğitim Kampları

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan49 dk önce
    esasen müslümanların allah rızası için çinle savaşıp doğu türkistanlıları çinin elinden alması gerekir biz müslümanlara yakışan budur nisa 75 içinizde inanmış 1 kişi 100 kişiye bedeldir doğu türkistanı çinden almak için 10 15bin inanmış insana ihtiyacımız var ama bu tevekkül şu an için bizde yok daha önce izah ettim o mesaja havale ederek d.türkistanlı kardeşlerimizi bakara 214 üzerinden allaha emanet edeceğiz ve sesimizi kendilerine duyurması için allaha yalvaracağız inşallah
  • şenay doğan şenay doğan49 dk önce
    esasen müslümanların allah rızası için çinle savaşıp doğu türkistanlıları çinin elinden alması gerekir biz müslümanlara yakışan budur nisa 75 içinizde inanmış 1 kişi 100 kişiye bedeldir doğu türkistanı çinden almak için 10 15bin inanmış insana ihtiyacımız var ama bu tevekkül şu an için bizde yok daha önce izah ettim o mesaja havale ederek d.türkistanlı kardeşlerimizi bakara 214 üzerinden allaha emanet edeceğiz ve sesimizi kendilerine duyurması için allaha yalvaracağız inşallah
  • DoktorDoktor57 dk önce
    Kafir çini mümkün olduğu kadar BOYKOT.Mal alırken kontrol edin. Oradan gelen meyve sebzeyi sakın tüketmeyin. Küfürizmi BOYKOT
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