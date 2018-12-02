Çin ‘Nazi’ kamplarınıngörüntüleri sızdı

Ömer Faruk Şahin Ankara

Zalim ve vicdansız Pekin yönetiminin, Nazi kamplarını aratmayan işkencehanelerinin görüntüleri internete düştü.

Doğu Türkistanlı Müslümanlara karşı uygulanan zulüm, Çin yönetiminin sözde eğitim kamplarından birinin görüntülerinin internet ortamına sızması ile gözler önüne serildi. Doğu Türkistan’ın Gulca şehrindeki bir toplama kampından sızan görüntülerde kamplarının girişinde kamera gözetleme sistemlerinin yanı sıra kampın hemen her yerinde Çin Komünist Partisi’ne ve devlet başkanına bağlılık bildiren sloganlar yer alıyor.

Kamplar BBG Evi gibi kameralarla dolu

Toplama kampının içerisinde hapishane tarzında sayısız hücrenin bulunduğu görülen görüntülerde bir odadan dev ekranlarda toplama kampındaki her hareketin gözlemlenebildiği anlaşılıyor. Kampın girişindeki dev demir kapılar dikkat çekerken, söz konusu görüntülerin sızdığı kampın son dönemde bölgede inşa edilen 51 kamptan biri olduğu ve henüz faaliyete geçmediği belirtiliyor.

Tuvaletlerde bile kamera var

Kanada’da eğitim gören Çinli bir öğrenci tarafından internet ortamında paylaşılan görüntülerin ağustos ayında çekildiği belirtilirken, o dönemde faaliyete geçmemiş olan sözde eğitim kampının geçtiğimiz ay faaliyete geçmiş olduğu ifade ediliyor. Tuvaletlerden banyolara kadar her odada kamera olan kampta duvarlarda, kapıların üzerinde komünist partiye bağlılık sloganları yer alıyor.

51 yeni kamp daha inşa edildi

En az 1 milyon Doğu Türkistanlı Müslüman’ın zorla alıkonulduğu ‘Nazi’ Eğitim Kamplarında, Çin yönetimi tarafından baskı ve işkence ile asimilasyon politikası izleniyor. Son dönemde 51 yeni kampın daha inşa edilmesi ile bu sayının ve işkenceye uğrayan insanların önümüzdeki dönemde daha da artabileceği ifade ediliyor.

-Görüntülerin toplanıp izlendiği oda