Çin liderinden, uçak kazasında ölenler için saygı duruşu
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 21 Mart’ta yaşanan uçak kazasında hayat kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in önerisiyle, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısında, bütün siyasi büro üyeleri, 21 Mart’ta China Eastern Airlines şirketine ait MU5735 sefer sayılı uçağın düşmesi nedeniyle hayat kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
YENİ AKİT/ANKARA
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 21 Mart’ta yaşanan uçak kazasında hayat kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in önerisiyle, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısında, bütün siyasi büro üyeleri, 21 Mart’ta China Eastern Airlines şirketine ait MU5735 sefer sayılı uçağın düşmesi nedeniyle hayat kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait “5735” sefer sayılı uçak, 21 Mart’ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü. Çin Sivil Havacılık İdaresi’nden yapılan açıklamada, uçakta 123’ü yolcu, 9’u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti. Yetkililer, uçaktaki herkesin öldüğünü doğrulamış, kaza mahallinde ölenler için bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştı.