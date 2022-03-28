  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin liderinden, uçak kazasında ölenler için saygı duruşu
Dünya

Çin liderinden, uçak kazasında ölenler için saygı duruşu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 21 Mart’ta yaşanan uçak kazasında hayat kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in önerisiyle, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısında, bütün siyasi büro üyeleri, 21 Mart’ta China Eastern Airlines şirketine ait MU5735 sefer sayılı uçağın düşmesi nedeniyle hayat kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 21:19:00 -
Çin liderinden, uçak kazasında ölenler için saygı duruşu

YENİ AKİT/ANKARA

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 21 Mart’ta yaşanan uçak kazasında hayat kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in önerisiyle, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısında, bütün siyasi büro üyeleri, 21 Mart’ta China Eastern Airlines şirketine ait MU5735 sefer sayılı uçağın düşmesi nedeniyle hayat kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait “5735” sefer sayılı uçak, 21 Mart’ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü. Çin Sivil Havacılık İdaresi’nden yapılan açıklamada, uçakta 123’ü yolcu, 9’u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti. Yetkililer, uçaktaki herkesin öldüğünü doğrulamış, kaza mahallinde ölenler için bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay