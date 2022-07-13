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Dünya Çin kargo sektöründe inanılmaz büyüme
Dünya

Çin kargo sektöründe inanılmaz büyüme

Çin’de yılın ilk yarısında gönderilen kargo sayısı geçen yıla göre yüzde 3,7 artarak, 51 milyar 220 milyon adede ulaştı. Sektörün parasal olarak ilk 6 aylık büyüklüğü ise 500 milyar yuana, yani 74,4 milyar Amerikan dolarına erişti.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 16:02:00 -
Çin kargo sektöründe inanılmaz büyüme

YENİ AKİT  ANKARA

Çin’de yılın ilk yarısında gönderilen kargo sayısı geçen yıla göre yüzde 3,7 artarak, 51 milyar 220 milyon adede ulaştı. Verilere göre, ocak-haziran döneminde, ülke genelinde gönderilen kargo sayısı yıllık bazda yüzde 3,7 artarak, 51 milyar 220 milyon adet oldu. Bunun yanı sıra kargo sektöründe kaydedilen iş geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla 498 milyar 220 milyon yuana ulaştı.

Yılda 10 milyarı aşkın kargo

Veriler ayrıca, haziranda ülke genelinde gönderilen kargo sayısının yıllık bazda yüzde 5,4 artışla 10 milyar 260 adedi bulduğunu, iş gelirinin yüzde 6,6 artışla 97 milyar 670 milyon yuana ulaştığını gösterdi.

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