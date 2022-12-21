Çin kara ve deniz gümrüklerinde işlemleri kolaylaştırıyor

Yeni Akit Ankara

Çin Gümrük Genel İdaresi (GAC) tarafından bugün yapılan açıklamada, gümrüklerin salgın önleme ve kontrol ile ekonomik ve sosyal kalkınmayı daha iyi koordine etmeye odaklanacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi: “Sınır limanlarındaki salgın önleme ve kontrol önlemlerini optimize edip ayarlayacağız, kara sınırı limanlarının düzenli bir şekilde yeniden açılmasını aktif olarak teşvik edeceğiz, limanlarda sorunsuz gümrükleme işlemlerini güçlü bir şekilde koordine edeceğiz ve sağlayacağız ve yurtdışından gelen KOVİD-19 vakalarının önlenmesini sürdürürken uluslararası ekonomik ve ticari alışverişleri kolaylaştıracağız".