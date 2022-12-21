  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin kara ve deniz gümrüklerinde işlemleri kolaylaştırıyor
Dünya

Çin kara ve deniz gümrüklerinde işlemleri kolaylaştırıyor

Çin, kara sınır geçişlerinin “düzenli bir şekilde yeniden açılmasını” aktif olarak teşvik etmek ve uluslararası ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için çeşitli limanlarda “sorunsuz gümrükleme” sağlama taahhüdünde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 14:28:00 -
Çin kara ve deniz gümrüklerinde işlemleri kolaylaştırıyor

Yeni Akit  Ankara

Çin Gümrük Genel İdaresi (GAC) tarafından bugün yapılan açıklamada, gümrüklerin salgın önleme ve kontrol ile ekonomik ve sosyal kalkınmayı daha iyi koordine etmeye odaklanacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi: “Sınır limanlarındaki salgın önleme ve kontrol önlemlerini optimize edip ayarlayacağız, kara sınırı limanlarının düzenli bir şekilde yeniden açılmasını aktif olarak teşvik edeceğiz, limanlarda sorunsuz gümrükleme işlemlerini güçlü bir şekilde koordine edeceğiz ve sağlayacağız ve yurtdışından gelen KOVİD-19 vakalarının önlenmesini sürdürürken uluslararası ekonomik ve ticari alışverişleri kolaylaştıracağız".

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23