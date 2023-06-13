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Ekonomi Çin ekonomisinde büyük durgunluk
Ekonomi

Çin ekonomisinde büyük durgunluk

Yeniakit Publisher
2023-06-13 10:19:00 -
Çin ekonomisinde büyük durgunluk

Çin Merkez Bankası (PBoC), kısa vadeli borç verme faiz oranını Kovid-19 sonrası duraksayan ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürdü.

Çin Merkez Bankası (PBoC), kısa vadeli borç verme faiz oranını Kovid-19 sonrası duraksayan ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürdü.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faiz oranı, 10 baz puan indirilerek yüzde 1,90'a çekildi.

Analistler, 7 gün vadeli repo faiz oranının düşürülmesinin, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasına karşın ekonominin beklenen hızda toparlanmadığı Çin'de, gelecek aylarda orta ve uzun vadeli faiz oranlarında bir değişikliğin işareti olabileceğini belirtiyor.

Çin Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir sonraki ayarlamasının, 200 milyar yuan (28 milyar dolar) büyüklüğündeki Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) kredisinin çevrileceği 15 Haziran'da olabileceğini aktaran analistler, talep ve yatırımcı güveninin zayıflamasıyla perşembe günü MLF faiz oranında bir değişikliğin gündeme gelebileceğine işaret etti.
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