Çin, ekonomik krizle yüz yüze

Münübe Yılmaz

Önümüzdeki on beş yıl içerisinde ABD’yi geride bırakarak, dünyanın en büyük ekonomisi olması öngörülen Çin, 2018 yılında, son 28 yılın en yavaş ekonomik gelişimini gösterdi. Geçtiğimiz on yılda global büyümenin üçte birlik bir kısmını karşılayan Çin'in, dünya ekonomisi için taşıdığı risk, Apple’dan büyük araba üreticilerine kadar pek çok firmayı da endişeye sürükledi. Çinli yetkililer, önümüzdeki yıllar için ortaya çıkabilecek işsizliği engellemek için gerekli çalışmaları başlatabileceklerini ifade ederken, Reuters'ın ekonomi analistleri dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin’in, bir yıl öncesine göre Ekim-Aralık çeyreğinde yüzde 6,4 oranında büyüyerek bir önceki çeyreğin yüzde 6,5'lik hızından daha az büyümeye imza attığını açıkladı.1990 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaşan Çin’in gayri safi milli hasılasının ise yüzde 6.6’lik seviyede kalması beklenirken, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkiler düzelse dahi, Çin’in önümüzdeki yıllarda yatırımcıları ve üretici firmaları cezbetmesi için yoğun çaba harcaması gerekecek.