0553 313 94 23

Çin, ekonomik krizle yüz yüze

Önümüzdeki on beş yıl içerisinde ABD’yi geride bırakarak, dünyanın en büyük ekonomisi olması öngörülen Çin, 2018 yılında, son 28 yılın en yavaş ekonomik gelişimini gösterdi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:12
Çin, ekonomik krizle yüz yüze

Münübe Yılmaz

Önümüzdeki on beş yıl içerisinde ABD’yi geride bırakarak, dünyanın en büyük ekonomisi olması öngörülen Çin, 2018 yılında, son 28 yılın en yavaş ekonomik gelişimini gösterdi. Geçtiğimiz on yılda global büyümenin üçte birlik bir kısmını karşılayan Çin'in, dünya ekonomisi için taşıdığı risk, Apple’dan büyük araba üreticilerine kadar pek çok firmayı da endişeye sürükledi. Çinli yetkililer, önümüzdeki yıllar için ortaya çıkabilecek işsizliği engellemek için gerekli çalışmaları başlatabileceklerini ifade ederken, Reuters'ın ekonomi analistleri dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin’in, bir yıl öncesine göre Ekim-Aralık çeyreğinde yüzde 6,4 oranında büyüyerek bir önceki çeyreğin yüzde 6,5'lik hızından daha az büyümeye imza attığını açıkladı.1990 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaşan Çin’in gayri safi milli hasılasının ise yüzde 6.6’lik seviyede kalması beklenirken, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkiler düzelse dahi, Çin’in önümüzdeki yıllarda yatırımcıları ve üretici firmaları cezbetmesi için yoğun çaba harcaması gerekecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
    1. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    2. VakıfBank Genel Müdürü Özcan AA Finans..
    3. Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında
    4. Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele..
    5. "İlimizde ahır ve samanlık gibi..
    6. İki lider görüştü! O ilçelerde anlaşma..
    7. Aşkın Törenkimdir? Aşkın Tören Ak..
    8. Katliam yapacaklardı! Hepsi ele..
    9. İsrail saldırdı, İran açıkladı!..
    10. Antalya 20 milyon turisti ağırlamaya..
    11. "Yargıtay imamı"nın bacanağı eski..
    12. Okul müdürlüğü sınavı ne zaman..
    13. Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında..
    14. Kanserli çocuklar için organik oyuncak..
    15. Aydem'den çocuklara enerji verimliliği..
    16. İnternet kafeden cep telefonu çalan..
    17. Sehit Kaya neden istifa etti? | Ak..
    18. Davos'ta "küreselleşme" masaya..
    19. Avrupa borsaları güne nasıl başladı?
    20. Yarıyıl tatilinde doğunun gözde kayak..
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik