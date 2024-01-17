Çin, dünyanın en büyük göçüne hazırlanıyor

Çin Ulaştırma ve Taşımacılık Bakanlığı, bugün Beijing’de düzenlenen basın toplantısında Bahar Bayramı trafiğine ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Verilen bilgilere göre, Bahar Bayramı trafiği süresince ülke genelinde bölgeler arası gerçekleştirilecek tüm yolcu hareketliliğinin yaklaşık 9 milyara ulaşması bekleniyor.

Öte yandan 3 günlük yılbaşı tatilinde de Çin’de büyük bir hareketlilik yaşanmıştı. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 günlük yılbaşı tatilinde ülke genelinde seyahat gerçekleştiren turistlerin sayısı 135 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155,3 artış oldu. Bunun yanı sıra yurtiçi turizm geliri yüzde 200,7’lik artışla 11 milyar doları geride bıraktı.